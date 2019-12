Peidro obtuvo más de 72 mil pesos de básico para visitadores, el más alto del país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario adjunto de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM), Ricardo Peidro, expresó hoy su "inmensa satisfacción" por el acuerdo paritario "más alto del país" obtenido sobre los salarios básicos, luego de firmar con las cámaras un haber inicial de más de 72 mil pesos para todos los trabajadores de la actividad y subrayó que ese ítem tracciona "hacia abajo o hacia arriba", inclusive en beneficio del personal que percibe montos superiores a esa suma.



En un reportaje con Télam, el jefe de la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) explicó que "la conquista fue histórica" y sostuvo que el salario mínimo, vital y móvil debería ser elevado de la misma forma para que "se convierta en un punto de referencia sustancial para el colectivo nacional".



Peidro indicó que "el haber mínimo tiene un valor fundamental como punto de referencia" y reseñó que la conquista fue obtenida luego del fracaso de tres paritarias, porque "las patronales pretendían negociar salarios a cambio de condiciones laborales y el desconocimiento de las leyes de profesionalidad".



"El gremio optó por no firmar las paritarias ante esas exigencias, porque siempre el valor del básico puede recuperarse. Lo que tarda generaciones para ser reconquistado es la pérdida de derechos, lo que resulta inaceptable", dijo.



El dirigente sindical indicó que la organización despejó todas "las dudas" de cara a los trabajadores de forma previa a rubricar el acuerdo, por lo que más allá de asambleas y plenarios, convocó a los visitadores médicos a "un plebiscito nacional" para determinar si estaban dispuestos a aceptar o no esas exigencias.



También afirmó que esa consulta se produjo hace dos años y, de forma masiva y mayoritaria, los trabajadores optaron por continuar "resistiendo y no ceder derechos laborales o profesionales", por lo que más del 90 por ciento de los votos emitidos otorgaron "un mandato muy claro" en defensa de todos los derechos obtenidos.



"Eso dio impulso y mucha fuerza, que no alcanzó para rubricar las pretensiones gremiales pero tampoco las patronales la tuvieron para obligar a los trabajadores y a la organización sindical a firmar la cesión de derechos", puntualizó.



El dirigente gremial añadió que finalmente "las patronales cedieron y los trabajadores lograron mantener las leyes que regulan la actividad, los derechos conquistados y alcanzar un básico de convenio realmente histórico".



"La plata no alcanzaba, muchos trabajadores sufrieron en su tarea diaria en los laboratorios, en el contexto de las crisis. Pero se mantuvieron firmes y otorgaron la fuerza necesaria para continuar una lucha coronada por el éxito", dijo.



El nuevo básico de más de 72 mil pesos rige a partir del 1ª de diciembre, señaló Peidro, quien detalló que en el gremio "no existen las categorías, por lo que un trabajador recién ingresado percibirá ese monto, al que se sumarán los adicionales de convenio como antigüedad, premios y las conquistas que se logren".



"Una de las cámaras -Cooperala- que integra la unidad negocial se negó a firmar la paritaria. Pero desde 2008 y por disposición de la cartera de Trabajo deberá acatarla por ser parte integrante de las discusiones. No habrá problema, aunque se demore la rúbrica un poco más. Se le aplicará el convenio", concluyó.