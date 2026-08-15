La creciente tensión diplomática y comercial entre Estados Unidos y la tecnológica china Huawei en territorio argentino sumó un nuevo capítulo al revelarse que la presión de Washington oculta el objetivo de incidir en el control de la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo), la mayor infraestructura de telecomunicaciones del país.

El conflicto se profundizó tras las advertencias vertidas por el embajador estadounidense Peter Lamelas en el marco del AmCham Energy Summit, donde cuestionó los acuerdos de la cooperativa eléctrica neuquina CALF con la firma asiática e insinuó posibles condicionamientos a las inversiones en Vaca Muerta.

De acuerdo con fuentes del sector de las telecomunicaciones, la estrategia apuntaba a posicionar a firmas de capital norteamericano en una eventual privatización de la red que opera la empresa estatal Arsat.

Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

¿Qué es la Red Federal de Fibra Óptica?

La infraestructura en disputada cuenta, según datos oficiales, con 36.500 kilómetros de fibra óptica desplegados y 31.500 kilómetros iluminados y activos, un tendido clave para el futuro despliegue de la tecnología 5G en el país.

Pese a que Arsat registra superávit en sus cuentas, la intención expresada por la administración del presidente Javier Milei de avanzar en su privatización abrió el escenario para el interés de las corporaciones internacionales. El debate reactivó la preocupación en el sector estratégico por la soberanía digital del Estado nacional, tras la cesión previa del almacenamiento de bases de datos públicas a gigantes tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft.

La avanzada de la representación diplomática de EE. UU. generó una dura respuesta por parte de la Embajada de la República Popular China, la cual calificó los señalamientos sobre presunto espionaje o recolección ilegal de datos como "una calumnia sin ningún fundamento".

En su descargo, la sede diplomática asiática rechazó las medidas excluyentes, acusó a Washington de sostener una "mentalidad de guerra fría" y remarcó que las decisiones comerciales corresponden al marco de apertura económica adoptado por Argentina.

Mapa de la red de Arsat.

La reacción china

Por su parte, la multinacional Huawei emitió un comunicado donde ratificó su carácter de compañía 100% privada con operaciones continuas en el país desde 2001. La firma remarcó el cumplimiento de las normativas locales y destacó su historial en materia de ciberseguridad y protección de datos a nivel global desde su fundación en 1987.

En el plano local, los directivos de la cooperativa CALF de Neuquén rechazaron de forma categórica la intromisión diplomática. Su vicepresidente, Carlos Quintriqueo, sostuvo en declaraciones radiales que la entidad no resignará sus acuerdos comerciales salvo que se presenten propuestas con mejor precio y tecnología, al tiempo que cuestionó el silencio del Gabinete nacional frente a las presiones internacionales.

Asimismo, el gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación de CALF, Sergio Fernández Novoa, confirmó que enviaron notas al canciller Quirno sin obtener respuesta, aclarando que la cooperativa no mantiene convenios de exclusividad y adquiere equipamiento tanto a fabricantes chinos y europeos como estadounidenses en función de los costos y la conveniencia financiera de cada proyecto.

Operaciones de YPF en Vaca Muerta.





Fuente: LPO.