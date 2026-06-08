Una violenta pelea entre taxistas y conductores de aplicaciones de transporte estalló este domingo en el Concejo Deliberante de Mar del Plata, donde se debatía un proyecto vinculado a la regulación de plataformas como Uber, Cabify y Didi. La situación obligó a suspender momentáneamente la actividad legislativa y requirió la intervención de personal de seguridad.

(Gentileza)

El incidente ocurrió mientras se desarrollaba una reunión en la que distintos sectores exponían sus posiciones sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en la ciudad. La tensión fue creciendo a medida que avanzaban las intervenciones hasta derivar en insultos, empujones y golpes de puño entre representantes de ambos sectores.

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Las imágenes registradas por asistentes y medios locales muestran momentos de extrema tensión dentro del recinto, con personas forcejeando, arrojándose golpes y siendo separadas por otros participantes y agentes de seguridad.

Según informaron medios marplatenses y TN, el enfrentamiento se produjo en medio de un histórico conflicto entre taxistas y choferes de aplicaciones, quienes mantienen posiciones enfrentadas respecto de la regulación del servicio y las condiciones de competencia en el transporte urbano de pasajeros.

Los taxistas sostienen que las plataformas operan bajo condiciones distintas a las exigidas para el servicio tradicional, mientras que los conductores de aplicaciones reclaman un marco normativo que les permita trabajar legalmente y ampliar la oferta de transporte para los usuarios.

Tras los incidentes, las autoridades del Concejo Deliberante dispusieron medidas para restablecer el orden y continuar con el tratamiento del tema, aunque el debate quedó marcado por el clima de confrontación que dominó gran parte de la jornada.

El episodio tuvo una rápida repercusión en redes sociales y volvió a poner en el centro de la escena la discusión sobre la regulación de las aplicaciones de transporte, un tema que genera controversias en distintas ciudades del país.

Mientras tanto, el proyecto continúa siendo analizado por los concejales, quienes deberán definir el futuro de estas plataformas en Mar del Plata en un contexto de fuerte presión por parte de los distintos actores involucrados.