Pelea en el microcentro dejó a un herido frente al Cine Teatro

Dos hombres mayores de edad protagonizaron un violento episodio este miércoles minutos antes del mediodía frente al Cine Teatro Municipal y la Plaza 25 de Mayo. La situación generó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad y provocó momentos de incertidumbre entre los peatones y comerciantes que transitaban por el microcentro de la Capital sanjuanina.

El cruce a golpes de puño en la vía pública derivó en lesiones visibles para uno de los involucrados, quien sufrió un impacto directo en el rostro. El golpe le ocasionó la rotura de una prótesis dental de $150.000 y una posterior descompensación en el lugar, por lo que requirió asistencia inmediata y posterior traslado para descartar afecciones de mayor gravedad.

Efectivos policiales acudieron con rapidez para delimitar el acceso al edificio cultural con cinta de peligro e interrumpir la circulación vehicular en ese tramo de la zona céntrica. Mientras tanto, el segundo sujeto permaneció en el sitio para ser entrevistado por los agentes, acompañado por una mujer que también resultó afectada durante los incidentes.

Las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes y la toma de testimonios para determinar el origen exacto del conflicto y la responsabilidad de los participantes. El hecho causó honda preocupación en la comunidad por registrarse a plena luz del día en un punto de alta concurrencia de la ciudad.