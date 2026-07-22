Una violenta gresca que involucró a unas 30 personas terminó con un hombre de 31 años detenido y acusado de haber apuntado con un revólver calibre 38 a efectivos policiales que intervinieron para evitar la agresión de un grupo de personas a otro hombre en el interior de una vivienda del barrio Viñedos del Sur, en Rawson.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche del domingo cuando personal de la Comisaría 25ª de Rawson acudió hasta el mencionado complejo habitacional tras recibir el aviso por una pelea generalizada. Al llegar, los efectivos observaron a aproximadamente 30 personas involucradas en una gresca y, en medio de la confusa situación, advirtieron que un grupo de cinco hombres perseguía a otro masculino.

Según la información incorporada a la investigación, el hombre perseguido ingresó a una vivienda que se encontraba sin moradores ni propietarios. Allí, de acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, continuó siendo agredido por sus perseguidores y pidió auxilio a los policías.

Ante esa situación, los efectivos ingresaron al inmueble con el objetivo de resguardar la integridad física del sospechoso. La intervención policial permitió disipar la pelea y los agresores huyeron en distintas direcciones. Sin embargo, uno de los sujetos permaneció en el lugar y fue aprehendido por los uniformados.

El hombre, de acuerdo con las actuaciones, se mostró muy violento al advertir la presencia policial y opuso resistencia al procedimiento. Durante el forcejeo, los efectivos debieron reducirlo para controlar la situación.

Fue en ese momento cuando, según la acusación, el sospechoso extrajo desde el interior de su campera un arma de fuego tipo revólver. El sujeto habría apuntado con el arma hacia los policías y les habría exigido que se retiraran del lugar. La rápida intervención de los uniformados permitió reducirlo y quitarle el arma.

Luego se realizó un palpado de urgencia, procedimiento durante el cual los efectivos encontraron en el interior de la campera un morral de color negro. Dentro del bolso había más de 15 cartuchos de distintos calibres, mientras que el arma secuestrada era un revólver a tambor.

Debido a la hostilidad que se generó en el lugar y al asedio de familiares, los policías trasladaron el procedimiento a la sede de la Comisaría 25ª de Rawson, junto con el detenido y los elementos secuestrados. Posteriormente, el aprehendido fue llevado al Centro de Adiestramiento René Favaloro debido a las lesiones que había sufrido durante el procedimiento.

En paralelo, intervino personal de la División Balística de la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre el arma. Los especialistas determinaron que se trata de un revólver calibre 38 Special, que no presentaba numeración visible. Además, en el interior del tambor se encontró una vaina servida.

Una vez que el procedimiento quedó asentado en la dependencia policial, los efectivos de la Comisaría 25ª informaron lo ocurrido al ayudante fiscal de turno, quien se hizo presente en el lugar y dispuso la intervención del Sistema Especial de Flagrancia.

A partir de la actuación judicial se inició un legajo bajo la carátula “Portación ilegítima del arma de fuego sin la debida autorización legal y resistencia a la autoridad en concurso real”, con intervención de la UFI Flagrancia. El hombre es oriundo del barrio Ansilta, en Rawson y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su situación procesal.