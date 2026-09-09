Pelea en TV: Yanina Latorre reveló por qué nadie se banca a Marina Calabró

Un nuevo capítulo de fricción mediática se desencadenó tras la emisión del ciclo Primicias Ya, conducido por Marina Calabró y Luis Ventura. En ese espacio salió al aire un material de Roberto Piazza con duras expresiones hacia Viviana Canosa, lo que motivó una posterior aclaración de la conductora.

Al abordar el episodio en pantalla, la periodista marcó distancia del contenido difundido y expresó: “Damasia nos contó el espíritu repudio y ojalá no hubiera quedado en la edición final”.

La posición asumida por la comunicadora generó repercusiones en la plataforma X, donde diversos usuarios cuestionaron su accionar argumentando que “Marina Calabró volvió a soltarle la mano a su equipo para lavarse las manos, y tiró a los tiburones a Damasia Ochoa y a la producción”. Esa publicación captó la atención de la conductora de SQP, quien decidió citar el mensaje original para manifestar su postura sobre el manejo interno de la producción.

Al hacerse eco del episodio, Yanina Latorre lanzó una recriminación directa hacia la figura del ciclo y publicó: “Qué cagona es, por Dios. Así no hay equipo que aguante”. La sentencia de la presentadora reabrió un foco de conflicto que registra antecedentes entre ambas profesionales.

El vínculo entre las comunicadoras arrastra tiranteces previas que incluyen desacuerdos durante la etapa en la que compartían el pase radial en El Observador. A su vez, divergencias vinculadas a declaraciones públicas sobre Rolando Barbano habían derivado en meses de distanciamiento.

Aunque con posterioridad se había reportado un acercamiento entre las partes, la reciente intervención digital evidenció que las discrepancias permanecen vigentes en el ámbito del espectáculo.