La derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó escenas de tensión que trascendieron lo deportivo. Luego del encuentro disputado en Estados Unidos, se registraron graves incidentes entre hinchas argentinos y brasileños en Río de Janeiro y Búzios, donde la Policía tuvo que intervenir para controlar los disturbios.

Los enfrentamientos ocurrieron principalmente en Copacabana y en distintos puntos de Búzios, lugares donde miles de aficionados se habían reunido para observar la definición del torneo en bares, comercios y pantallas gigantes.

Golpes, botellazos y caos en las calles

Tras el pitazo final que consagró a España como campeón del mundo, comenzaron a circular videos en redes sociales que mostraron una verdadera batalla campal en plena vía pública.

Las imágenes registraron golpes de puño, patadas, corridas y lanzamiento de objetos entre grupos de hinchas. En algunos sectores, automovilistas debieron maniobrar para evitar quedar atrapados en medio de los disturbios, mientras varias personas se alejaban del lugar intentando ponerse a salvo.

Otros espectadores registraron los momentos de tensión con sus teléfonos celulares y rápidamente las imágenes se viralizaron.

También hubo disturbios en Búzios

Uno de los focos más importantes se produjo en la ciudad turística de Búzios, especialmente en la zona de la Rúa das Pedras, cerca de la Avenida José Bento Ribeiro Dantas y la Rúa Manoel Turíbio de Farias.

En ese sector se había instalado una pantalla gigante para que turistas y residentes pudieran seguir la final del Mundial 2026.

Según medios brasileños, los incidentes no se limitaron al estado de Río de Janeiro. También se reportaron conflictos con participación de hinchas argentinos en otras regiones del país, entre ellas Santa Catarina, Bahía y Pernambuco.

Intervino la Policía brasileña

Ante el avance de los enfrentamientos, efectivos de la Policía Civil de Río de Janeiro desplegaron un operativo para dispersar a los involucrados.

Durante la intervención, los agentes utilizaron bastones y gas pimienta para controlar la situación y separar a los grupos que protagonizaban los disturbios.

La violencia registrada tras la final generó repercusión en Brasil y Argentina, en una jornada que había comenzado como una celebración deportiva y terminó con escenas de tensión en distintos puntos del país vecino.