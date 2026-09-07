El encuentro entre Aguará de La Reina e Imperial Unido, correspondiente a la Tercera A del fútbol chileno, terminó en un escándalo. Después del triunfo 2-1 del conjunto metropolitano, jugadores de ambos equipos protagonizaron una batalla campal.

Según el reporte, los incidentes incluyeron golpes de puño y patadas. El partido se había visto interrumpido durante aproximadamente una hora por problemas registrados en las tribunas, que posteriormente se trasladaron al campo de juego del estadio Municipal de Peñalolén. De acuerdo con el medio En Ascenso, seis jugadores fueron expulsados después de la pelea.

Un jugador perdió el conocimiento

Imperial Unido difundió un comunicado después de los incidentes y aseguró que familiares de sus futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y jugadores fueron agredidos.

Desde el club también cuestionaron las condiciones de seguridad del recinto. Según señalaron, no había seguridad adecuada, presencia de Carabineros ni ambulancia durante el encuentro.

La institución sureña informó además que uno de sus jugadores perdió momentáneamente el conocimiento después de recibir una agresión.

Imperial Unido anunció medidas

El club manifestó su preocupación por lo ocurrido y sostuvo que durante sus cuatro años en la división nunca había vivido una situación de esas características.

Imperial Unido también señaló que pondrá los antecedentes a disposición con el objetivo de buscar una sanción para Aguará.

El partido que había terminado con una victoria 2-1 de Aguará quedó así marcado por los graves incidentes posteriores y por una pelea que involucró a futbolistas y personas vinculadas a los equipos.