Pelea entre Wanda Nara y Karina Mazzocco, el motivo por el que se odian

El cierre de una etapa en América TV dio paso a una nueva oportunidad profesional para Karina Mazzocco, quien confirmó su incorporación a la próxima edición de MasterChef Celebrity. La presentadora compartió los detalles de su arribo a la pantalla de Telefe y repasó los motivos que la impulsaron a sumarse a la competencia culinaria durante su paso por Ya fue Todo, el ciclo emitido por Jotax Digital.

Al abordar las causas que determinaron su aceptación del proyecto, la comunicadora explicó que "fue por una hermosa propuesta, de esas que no se pueden rechazar". El inicio del rodaje se encuentra programado a muy corto plazo, un aspecto que la conductora destacó con entusiasmo al señalar que "arrancamos la semana que viene las grabaciones de ese programa precioso que yo solía mirar como espectadora". En esa misma línea, reconoció el impacto personal del cambio de rol al manifestar que "me llena de ilusión ser parte".

El intercambio generacional entre los concursantes figura entre los elementos que más captaron su interés, citando como ejemplo la presencia del cantante Luck Ra. Sobre este cruce de trayectorias, la figura televisiva puntualizó que "me encanta y eso me parece muy seductor de este proyecto", agregando a continuación que "nos podemos ir conociendo las figuras actuales con las que venimos trabajando hace 30 años, así que es muy lindo".

La interacción prevista con Wanda Nara generó particular atención debido a los diversos episodios mediáticos abordados previamente en el espacio periodístico de la presentadora. Frente a los interrogantes sobre la convivencia en el set, la conductora desestimó cualquier fricción al asegurar que "con Wanda está todo perfecto".

Respecto a las pasadas coberturas sobre la empresaria, la conductora argumentó que "en muchos programas uno fue crítico con Wanda y se dijeron un montón de cosas, pero ella es una usina de contenidos, ha estado en todos los programas y todo el mundo opina". Ante la posibilidad de que la animadora principal planteé algún reclamo al aire por las informaciones vertidas en el pasado, la participante evaluó la situación con tranquilidad al sostener que "no creo, pero si me lo hace será porque es parte del espectáculo". Asimismo, remarcó con soltura que "si Wanda es de jugar que juegue, jugaremos".

En paralelo a su desembarco en el reality gastronómico, surgieron versiones sobre un eventual retorno a la conducción en la pantalla de El Trece. Al ser consultada sobre las negociaciones en curso, la comunicadora optó por la cautela y declaró que "no te puedo decir nada lamentablemente. Mi representante está conversando para el año que viene, pero todavía no hay nada firmado".