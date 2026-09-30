Una pelea familiar terminó con un joven de 24 años internado luego de recibir varias heridas de arma blanca en un barrio de Caucete. La Policía inició una investigación de oficio tras ser alertada por el ingreso de la víctima al Hospital Guillermo Rawson.

El hecho ocurrió el lunes alrededor de las 21, en inmediaciones de una vivienda del barrio Las Moritas, en Caucete. Según informaron fuentes policiales, el herido fue identificado como Franco Ismael Salinas, de 24 años.

De acuerdo con la información difundida, la intervención policial comenzó después de que personal de la guardia del Hospital Guillermo Rawson comunicara el ingreso de un joven con heridas provocadas aparentemente por un arma blanca.

Fue trasladado por la gravedad de las heridas

Salinas había sido trasladado inicialmente en una ambulancia hasta el Hospital Dr. César Aguilar. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivado al Hospital Guillermo Rawson, donde quedó bajo observación.

Fuentes policiales indicaron que el joven presentaba neumotórax y múltiples heridas en la espalda. Hasta el momento no se difundió información actualizada sobre su estado de salud.

Según manifestó la propia víctima al momento de ser asistida, habría sido atacada durante una pelea por un hombre al que identificó como su cuñado. Siempre de acuerdo con esa versión, el presunto agresor utilizó un cuchillo y le provocó las lesiones en la zona posterior del tórax.

Investigación en manos de la Policía

A partir de la denuncia indirecta surgida desde el hospital, efectivos de la Comisaría 37ª comenzaron a investigar las circunstancias en las que se produjo la gresca familiar.

Por el momento, no trascendió si el presunto agresor fue detenido ni si se adoptaron otras medidas judiciales relacionadas con el episodio. La investigación busca establecer cómo se inició la pelea y qué ocurrió durante el ataque.