La investigación judicial por el asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, sumó elementos clave que permiten reconstruir las horas previas al mortal ataque ocurrido en el departamento Rivadavia. Los principales sospechosos del hecho son Isaías Jorge Díaz, de 21 años, su padre Jorge Antonio Díaz, de 45 años, y su tío Emanuel Sebastián Díaz, de 37 años, quienes ya se encuentran detenidos a disposición de la Justicia sanjuanina.

De acuerdo con los datos incorporados en el expediente que tramita la UFI Delitos Especiales, bajo la conducción del fiscal Nicolás Schiattino y el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, existían conflictos de vieja data entre la víctima y el grupo familiar de los acusados. Entre esos antecedentes figura una disputa vinculada a una mujer, además de otros enfrentamientos previos que mantenían una fuerte tensión entre ambas partes.

El detonante definitivo ocurrió durante la noche del sábado, en medio de las celebraciones de los hinchas de Boca Juniors en la Plaza 25 de Mayo, en el centro de San Juan. Según los testimonios recolectados por los pesquisas, Gil Carrizo habría molestado al hermano menor de Isaías Jorge Díaz y le habría sustraído su tarjeta SUBE en plena desconcentración.

Al regresar a su hogar, el adolescente relató lo sucedido a sus familiares directos. Esa situación habría reavivado el antiguo rencor entre ambos bandos y motivado que los tres hombres mayores salieran en busca del joven para enfrentarlo, iniciando un recorrido que culminaría de manera trágica durante la madrugada del domingo.

Si bien tanto la víctima como los imputados son oriundos del barrio Jilguero, en la localidad de La Bebida, los investigadores establecieron que los tres sospechosos sabían que el joven estaba reunido con un grupo de amigos en otro sector. Por ese motivo, se dirigieron directamente hasta una vivienda ubicada en el barrio Bernardino Rivadavia.

Una vez en el interior de ese domicilio se desató una violenta pelea entre los presentes. De acuerdo con la declaración de testigos presenciales, en medio de la discusión Isaías Jorge Díaz habría extraído un arma de fuego y efectuado un disparo directo contra la humanidad de Alan Sebastián Gil Carrizo.

El proyectil impactó en la zona del cuello del joven de 22 años, provocándole una herida de extrema gravedad. Tras la agresión, fue trasladado de urgencia hasta el Hospital Marcial Quiroga, pero ingresó al centro de salud sin signos vitales cerca de las 2 de la madrugada del domingo.

Luego del disparo mortal, los tres integrantes de la familia Díaz emprendieron la fuga a bordo de un automóvil Fiat Palio de color bordó con manchas blancas. Personal de la Brigada de Investigaciones de Homicidios desplegó diversos operativos y allanamientos para capturarlos, aunque los primeros procedimientos arrojaron resultados negativos.

Entrega de sospechosos

Finalmente, durante la jornada del lunes, los tres hombres decidieron entregarse ante las autoridades judiciales acompañados por su abogado defensor, Gabriel Rosales, quedando inmediatamente detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal. En esa instancia procesal se terminó de confirmar el vínculo familiar entre Jorge Antonio Díaz, padre del presunto tirador, y Emanuel Sebastián Díaz, tío del joven acusado.

En paralelo a la situación procesal de los detenidos, los peritos forenses avanzan con las medidas técnicas para esclarecer la mecánica exacta del crimen. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que la bala ingresó por el costado izquierdo del cuello y quedó alojada dentro del cuerpo, sin presentar un orificio de salida.

Por las características de la lesión y del proyectil extraído, los investigadores presumen que se empleó un revólver de bajo calibre, posiblemente un .22. No obstante, el cuerpo de peritos balísticos aún debe finalizar los análisis sobre el plomo recuperado para confirmar con exactitud el tipo de armamento utilizado en el ataque.

El paradero del arma homicida sigue siendo uno de los puntos pendientes en la investigación, ya que no fue hallada en los allanamientos posteriores a la fuga ni tampoco fue entregada cuando los sospechosos se presentaron en tribunales. Con las pruebas reunidas, la Fiscalía prepara la audiencia de formalización para imputar a Isaías Díaz como presunto autor material y definir el grado de responsabilidad penal de su padre y su tío.