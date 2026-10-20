La peleadora mexicana de artes marciales mixtas (MMA) Lucero Acosta protagonizó un inesperado episodio durante su debut en la Professional Fighters League (PFL), disputado en Chicago, Estados Unidos. En medio del enfrentamiento contra la canadiense Shannon Clark, su ropa deportiva se desplazó accidentalmente y dejó parte de su pecho al descubierto. La secuencia quedó registrada durante la transmisión en vivo y rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

La deportista, conocida como "La Loba", terminó perdiendo el combate por nocaut técnico en el tercer asalto. Sin embargo, el resultado deportivo quedó en segundo plano ante la repercusión del accidente con su vestimenta, que posteriormente aprovechó para promocionar su cuenta de OnlyFans.

Cómo fue el accidente de la peleadora durante el combate

El enfrentamiento comenzó con una buena actuación de Acosta, quien logró conectar varios golpes durante los primeros minutos. No obstante, su rival consiguió derribarla cerca del cierre del primer asalto y tomó el control de la pelea en los siguientes rounds.

La situación más llamativa ocurrió durante el tercer asalto, cuando Clark consiguió llevar a la mexicana al suelo y comenzó a golpearla desde una posición dominante. En medio del intercambio, el sujetador deportivo de Acosta se desplazó y dejó parte de su pecho expuesto ante las cámaras.

Ni la peleadora ni el árbitro Kevin MacDonald advirtieron inicialmente lo ocurrido, ya que el combate continuaba con intensidad. Finalmente, el juez decidió detener la pelea ante los reiterados golpes de la canadiense, quien se quedó con la victoria.

La reacción de Lucero Acosta tras el video viral

Lejos de mostrarse molesta por la situación, Acosta decidió tomar el episodio con humor y compartir su reacción en Instagram.

"Mi Chichi salió a saludar a la cámara", escribió la deportista en una publicación en la que hizo referencia al accidente que había protagonizado durante la transmisión.

Además, aseguró que la exposición mediática le había generado ingresos adicionales en OnlyFans, plataforma en la que también produce contenido. La luchadora aprovechó la repercusión para promocionar su perfil y agradecer el interés que despertó el episodio.

La situación generó numerosas reacciones entre los usuarios, mientras las imágenes del combate comenzaron a circular en distintas plataformas digitales.

Quién es Lucero Acosta, la peleadora que se volvió viral

La mexicana comenzó su carrera en las artes marciales mixtas después de atravesar una situación de violencia doméstica durante su matrimonio en California, Estados Unidos. Según relató en entrevistas anteriores, decidió aprender técnicas de defensa personal y terminó encontrando una nueva oportunidad profesional en el deporte.

En 2018 inició su preparación como luchadora y al año siguiente debutó profesionalmente. Con el paso del tiempo logró consolidarse en distintas competencias internacionales.

Antes de enfrentar a Shannon Clark, Acosta acumulaba cuatro victorias consecutivas. Sin embargo, la derrota en Chicago interrumpió esa racha y dejó su historial profesional en seis triunfos y tres caídas.

Pese al resultado, la mexicana mantiene su objetivo de continuar creciendo en las artes marciales mixtas y llegar a competir en la Ultimate Fighting Championship (UFC).