Peligra la vida del novio de Iliana Calabró: "Está internado e intubado"

El entorno artístico sigue con atención la evolución de Luis De Stefano, pareja de Iliana Calabró, tras conocerse su delicado presente de salud. El empresario del rubro marmolero fue derivado a la unidad de cuidados intensivos luego de que su condición previa se viera afectada por inconvenientes imprevistos. La información sobre su estado actual fue difundida por Pepe Ochoa, quien aportó precisiones sobre la gravedad de la situación.

De acuerdo a lo reportado, el paciente sufrió un desmejoramiento significativo durante su permanencia en el centro médico. En relación a la asistencia que recibe en el área de terapia, se informó que "Está internado e intubado" mientras los especialistas monitorean su respuesta a los tratamientos. Esta complicación generó una fuerte repercusión en el círculo íntimo de la pareja.

A pesar de la trascendencia de la noticia, Iliana Calabró no ha realizado expresiones públicas sobre el tema en sus plataformas habituales. La reserva se mantiene en torno a los próximos pasos médicos para De Stefano, quien permanece bajo observación estricta. Sus allegados esperan que los esfuerzos del personal sanitario permitan una mejoría en su estado general durante las próximas horas.