Peligran los shows de BTS en Argentina por el reclamo de un sindicato

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook llegaron al país tras presentarse en Chile para iniciar el tramo local del BTS World Tour ARIRANG en el Estadio Único de La Plata. La llegada de la banda surcoreana generó gran expectativa, pero en las últimas horas la realización de las tres fechas quedó bajo la lupa por un conflicto laboral.

El problema salió a la luz durante la emisión del ciclo Otra mañana en A24, donde detallaron la situación que afecta al evento. Según explicaron en el programa, "Peligran los shows de BTS en la Argentina por una medida de fuerza de un sindicato que agrupa a los trabajadores de seguridad privada".

El origen del reclamo responde a la intención de las firmas contratistas de modificar el marco legal de las contrataciones. En el ciclo televisivo remarcaron que "Lo que dicen es que las empresas contratadas para este show en el Estadio Único de La Plata están queriendo aplicar otro convenio colectivo para los trabajadores. No están de acuerdo con esto, emitieron un comunicado donde amenazan directamente con distintas medidas de fuerza".

Frente a este escenario, la delegación La Plata del Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina emitió un comunicado de advertencia. La entidad gremial denunció que las compañías buscan evadir las condiciones que corresponden al personal de control de admisión y permanencia.

Desde el sindicato manifestaron formalmente que "Pretender otro convenio implica desconocer estas condiciones y evadir las obligaciones correspondientes para estos trabajadores. No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores. Nos declaramos en estado de alerta y movilización".

La tensión se mantiene porque solo una de las tres empresas encargadas de la seguridad inició conversaciones para solucionar el reclamo. En la cobertura periodística señalaron que "Una de las tres empresas contratada se comunicó con ellos con la intención de negociar y de que apliquen efectivamente el convenio que ellos quieren. Sin embargo, hay otras dos que todavía no se comunicaron", agregando que "Les pregunté: ‘¿Peligran los shows de BTS?’. Sí, si esto no se soluciona, ellos van a aplicar medidas de fuerza".