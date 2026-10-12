Las autoridades de la Región de Coquimbo, en Chile, emitieron un llamado de emergencia a la población para extremar las medidas de autocuidado y la precaución vial ante el pronóstico de precipitaciones de alta intensidad. Existe una probabilidad moderada de que el evento desencadene aluviones, derrumbes y deslizamientos de tierra en los sectores precordilleranos.

La medida fue confirmada por el delegado presidencial regional, Víctor Pino, luego de encabezar una reunión de la mesa técnica de trabajo junto a los organismos de emergencia y la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

El funcionario detalló que las condiciones meteorológicas vigentes presentan un riesgo "moderado" en los valles precordilleranos y "bajo" en la franja del litoral costero. Sin embargo, advirtió que la presencia de una isoterma cero situada por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar incrementa sensiblemente el peligro de arrastre de barro y piedras a lo largo de varios kilómetros hacia las zonas más bajas.

Según los informes técnicos difundidos por los organismos de prevención chilenos, la acumulación de apenas 20 milímetros de agua en un lapso de 24 horas resulta suficiente para desencadenar remociones en masa en los sectores de mayor altitud. Por su parte, en las áreas costeras, acumulaciones cercanas a los 15 milímetros ya son capaces de generar eventos locales de inestabilidad y socavación de laderas.

Al respecto, el delegado Pino explicó que "podrían registrarse procesos puntuales y localizados asociados a taludes intervenidos, sectores inestables o remociones previamente activadas". Además, remarcó que la combinación de precipitaciones líquidas a gran altura junto con el paso por cauces secos o inestables aumenta de manera considerable el peligro de crecidas repentinas que pueden descender hasta valles habitados.

Rutas bajo observación y recomendaciones oficiales

Frente a la amenaza latente de caída de rocas y eventuales cortes de transitabilidad, la autoridad regional identificó una serie de arterias viales críticas sobre las cuales se solicita circular con extrema cautela o evitar desplazamientos que no sean necesarios.

Entre los corredores más expuestos figuran tramos de la Ruta 5 (en Cuesta Pajonales y el sector Talinay) y la Ruta 41, particularmente a la altura del Embalse Puclaro y en el trayecto que conecta con el paso internacional de Agua Negra. Asimismo, se mantiene el monitoreo sobre la situación de rutas secundarias fundamentales para la conectividad rural como la D-51, D-605, D-85 y D-81, entre otras pasadas de montaña.

Finalmente, desde el gobierno regional reiteraron a la comunidad la recomendación de informarse exclusivamente a través de los canales oficiales, acatar las instrucciones emitidas por Carabineros y Bomberos, y abstenerse de acampar o transitar por las cercanías de los cauces de ríos y quebradas mientras se desarrolle el evento meteorológico.