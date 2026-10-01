PEMPA, la protectora de caballos de Mendoza, atraviesa una crisis por deudas millonarias

La organización PEMPA, dedicada al rescate y recuperación de caballos víctimas de maltrato, abandono y faena clandestina en Mendoza, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación. Actualmente tiene 84 equinos a su cargo y acumula deudas millonarias por atención veterinaria, internaciones y alimento.

La asociación, que funciona desde hace 12 años, advirtió que la continuidad de su tarea está en riesgo si no logra reunir fondos para afrontar los gastos acumulados. Según explicó su presidenta, Yésica Valenzuela, la deuda con veterinarios ronda los $10 millones, mientras que la correspondiente al pasto se acerca a los $3 millones.

A esto se suma el gasto permanente que implica sostener a decenas de animales rescatados, muchos de ellos con cuadros de desnutrición, heridas o secuelas provocadas por años de maltrato.

Cuánto cuesta mantener a los caballos rescatados

Actualmente, 67 caballos permanecen en el predio de la organización en Maipú, mientras que otros 17 están alojados en pensiones privadas debido a la falta de espacio.

Solo en alimento, la protectora necesita reunir alrededor de $6 millones por mes. El costo mensual de mantener a cada caballo supera los $100.000, incluyendo pasto, cuidados veterinarios, vacunas, balanceado y mantenimiento de los cascos.

El gasto de pasto ronda los $80.000 por animal, mientras que el desvasado y arreglo de cascos puede costar unos $40.000 cada 40 días.

La situación se agravó además por la cantidad de rescates judiciales realizados durante el año. Uno de los operativos más importantes permitió recuperar a 21 caballos en Los Corralitos, Guaymallén, que estaban destinados a la faena ilegal.

Las cirugías y rescates que aumentaron la deuda

Desde PEMPA explicaron que varios de los animales llegaron en condiciones graves y necesitaron intervenciones quirúrgicas, internaciones y tratamientos prolongados.

En lo que va del año, la organización debió afrontar al menos tres cirugías complejas, aunque estiman que terminarán 2026 con cerca de ocho intervenciones entre los caballos rescatados.

También remarcaron que cuando un caballo es secuestrado y queda alojado en dependencias oficiales, la asociación debe afrontar distintos gastos antes de poder retirarlo y hacerse cargo de su recuperación.

La entidad aseguró además que no recibe un subsidio permanente del Estado provincial. Según indicaron, la Municipalidad de Maipú les brinda el predio y colabora con maquinaria, vacunas y otros recursos, pero el resto de la estructura depende principalmente de aportes particulares.

Cómo ayudar a PEMPA

Ante este escenario, la protectora lanzó un pedido de colaboración para poder continuar con los rescates y sostener a los animales que ya están bajo su cuidado.

Además de aportes económicos, reciben medicamentos para grandes animales, gasas, vendas, jeringas, agujas, alcohol y otros materiales de curación. También solicitan materiales de construcción y personas que quieran colaborar como voluntarias.

Quienes quieran ayudar pueden realizar donaciones al alias dona.caballos.pempa o comunicarse a través de la cuenta de Instagram @caballos_pempa.