Peñarol pierde ante Newell´s en San Nicolás

NOTA EN DESARROLLO...

La primera situación de peligro en el partido fue para la Lepra a los 13 minutos, cuando después de un córner desde la izquierda, cabeceó Santiago Gentiletti y la pelota pasó muy cerca del travesaño. Mientras que los 16 minutos, Julio Villarino la perdió en la salida de Peñarol, la recuperó Newell´s, lo habilitaron a Mauro Formica que definió y tapó muy bien con el pie Carlos Biasotti, aunque el línea levantó la bandera. Unos minutos después, Biasotti la rechazó, la pelota le cayó en el pie a Pablo Pérez que remató desde lejos y se lució Biasotti con un manotazo para salvar su arco.

Con el correr de los minutos, el equipo de Alejandro Schiaparelli se acentó mejor en el campo de juego y controlaba de otra manera a Ñul que ya no era tan profundo como en los minutos iniciales del partido. El Bohemio se animó a adelantarse unos metros más en la cancha, pero tratando de no descuidarse para que no lo lastime el equipo rosarino.

Hasta que a los 39 minutos una gran pelota en cortada de Pablo Pérez a espalda de los defensores del Bohemio, Jerónimo Cacciabue la metió al medio para la aparición del ex Boca Sebastián Palacios para definir tras la salida de Biasotti.