Una pareja compuesta por un hombre de 33 años y una joven de 20 fueron detenidos luego de ser sorprendidos con elementos que habían sido sustraídos del interior de un automóvil en el departamento Chimbas. El procedimiento se inició cuando efectivos del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) persiguieron a uno de los sospechosos y pidieron colaboración a policías que patrullaban la zona. La damnificada denunció que violentaron las puertas de su vehículo y le robaron un teléfono celular, un estéreo y documentación.

Los objetos denunciados fueron recuperados por los efectivos intervinientes.

El episodio se produjo cuando personal policial realizaba recorridas preventivas por avenida Benavídez. En ese momento, los uniformados observaron a aproximadamente diez efectivos del Servicio Penitenciario que corrían en dirección a calle Martín Fierro, mientras portaban escopetas.

Al advertir la presencia del móvil policial, los penitenciarios hicieron señas y alertaron a los gritos que un sospechoso escapaba por el sector. Ante esa situación, los policías se sumaron al operativo y comenzaron a perseguir al individuo, hasta que consiguieron alcanzarlo y detenerlo.

El Ladrón escapó a pie por varias cuadras hasta ser interceptado por los uniformados.

El hombre vestía una remera de mangas cortas de color naranja y un pantalón corto verde con negro. Posteriormente fue identificado como Renzo Miguel Hernández, de 33 años, con domicilio en el departamento Chimbas.

Junto a él se encontraba una joven de 20 años, identificada como Celeste Denise Cortez, domiciliada en Rivadavia. Según el relato incorporado al procedimiento, Hernández le entregó un teléfono celular marca Samsung, modelo S21, antes de que ella intentara escapar. Los efectivos también lograron interceptarla y concretaron su aprehensión.

La mujer que sería cómplice quedó vinculada a la causa de robo.

Mientras se desarrollaba el operativo, se presentó la víctima del robo. La mujer explicó que había dejado estacionado su automóvil Fiat Uno de color negro, dominio BNL 089, y que desconocidos violentaron las puertas del rodado para ingresar al habitáculo y sustraer distintos elementos.

Entre los objetos denunciados como robados se encontraban un teléfono celular, un estéreo y varios documentos. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron elementos que quedaron vinculados a la investigación y que fueron atribuidos a los dos sospechosos.

para sustraer los efectos los sospechosos violentaron las dos puertas del Fiat UNO.

La intervención judicial quedó a cargo del ayudante fiscal Gustavo Mendoza, quien se presentó en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. La causa quedó registrada bajo el legajo N.º 29/26, con la carátula de robo y la intervención de la UFI Flagrancia.

Por su parte, las actuaciones continuaron con intervención de la Comisaría 30°. Los dos aprehendidos quedaron vinculados a la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la sustracción y la participación que tuvo cada uno en el hecho.