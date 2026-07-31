La muerte de una joven argentina de 18 años generó conmoción tanto en Uruguay como en Argentina. Pepa Almendra Vergara di Benedetto, oriunda de Córdoba y radicada desde hacía varios años en el departamento uruguayo de Maldonado, fue encontrada sin vida en la zona de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este, luego de permanecer desaparecida durante casi tres días.

La desaparición había sido denunciada por su familia el lunes 27 de julio. Según trascendió, la joven salió de su vivienda con destino a una biblioteca, pero nunca regresó. Desde ese momento se activó un intenso operativo de búsqueda que movilizó a la Policía y a sus allegados, quienes difundieron su fotografía en redes sociales con la esperanza de encontrarla.

El operativo terminó con el peor desenlace cuando el cuerpo fue localizado en la Playa Mansa. La Policía Científica y la Fiscalía trabajaron en el lugar para realizar las primeras pericias y determinar las circunstancias de la muerte.

Quién era Pepa Almendra

Pepa Almendra Vergara di Benedetto había nacido en Córdoba, aunque durante parte de su infancia vivió en San Javier junto a su madre y su abuela. En los últimos años se había instalado en Uruguay, donde residía con parte de su familia. Quienes la conocían la describían como una joven muy querida por su entorno, por lo que su desaparición generó una rápida movilización entre familiares y amigos.

La investigación

La Justicia uruguaya continúa reuniendo pruebas para reconstruir las últimas horas de la adolescente. Las cámaras de seguridad permitieron seguir parte de sus movimientos previos a la desaparición y forman parte de la investigación en curso. Mientras tanto, las autoridades buscan establecer con precisión qué ocurrió antes del hallazgo del cuerpo.

Hasta el momento, los investigadores no difundieron conclusiones definitivas sobre el caso y mantienen abiertas las actuaciones mientras avanzan las pericias correspondientes.