Pepe Chatruc contó qué hizo para que Sabrina Rojas fuera su novia

El romance entre José Chatruc y Sabrina Rojas sigue acaparando la atención de todos y ahora fue el propio exjugador quien decidió abrir su corazón en una charla con Intrusos.

Con mucha frescura y sinceridad el deportista admitió que su pareja suele bromear sobre su perfil público ya que "Sabrina me carga porque estoy duro en las notas, yo me autopercibo famoso clase C y ella me está haciendo subir a la B" señaló entre risas. Según su mirada el impacto mediático cambió radicalmente desde que están juntos porque "Antes, si yo iba a comer, a nadie le importaba con quién comía… menos mal, porque he comido con cada personaje" reflexionó sobre su pasado.

Al profundizar en cómo se gestó este amor Chatruc recordó que todo comenzó en un entorno de confianza. El protagonista relató que "Nuestra historia nació por un grupo de amigos, hacíamos comidas. Nunca habíamos pegado onda, pero yo me tenía una fe bárbara" dejando entrever que la insistencia fue clave para conquistar a la modelo.

La relación fue creciendo paso a paso hasta que decidieron ponerle nombre a lo que sentían. Sobre ese momento explicó que "Nos estábamos llevando bien, nos veíamos cada vez más seguido y se dio el título, que te da una responsabilidad afectiva mayor" confirmando que el compromiso surgió de manera natural tras compartir mucho tiempo.

Incluso confesó que el primer sentimiento profundo surgió de manera lúdica entre los dos. Al respecto el invitado reveló que "Fuimos los dos, pero medio en chiste. Arrancamos con un 'te amo' directo. Creo que fui yo el primero que lo dijo, pero empezó como un juego. Lo decíamos todo el tiempo, pero no era literal" detalló sobre la intimidad del vínculo.

La pareja tiene muy claras sus prioridades en esta etapa de la vida y el objetivo principal es evitar los conflictos innecesarios. El entrevistado fue contundente al manifestar que "Antes de arrancar ya dijimos que estábamos en edad de pasarla bien, de divertirnos y no discutir" estableciendo una base de paz para el noviazgo.

Bajo esta misma filosofía la convivencia no es algo que figure en los planes cercanos de los enamorados. Respecto a la posibilidad de compartir un mismo techo el exfutbolista fue tajante al decir que "No hablamos de convivencia y no creo que vaya a pasar eso. Ella dijo hace poco que no quiere convivir más y coincido. Yo tengo tres hijos y ella tiene dos. Está bueno que cada uno tenga su espacio y nos encontremos para pasarla bien" asegurando que esta distancia física es positiva para el fuego de la pareja.

Chatruc añadió que "Eso hace que la pasemos mejor y vayas con una ilusión" cada vez que se ven. Finalmente sobre el contacto entre sus familias aclaró que "Por el momento no creo que haya presentación familiar. Nuestros chicos consumen y saben. Mi hijo más grande está muy orgulloso del padre" concluyó con su característico toque de ironía.