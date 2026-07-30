El jefe de la Policía de San Juan, Néstor Álvarez, no ocultó el profundo dolor que atraviesa la fuerza tras el accidente aéreo ocurrido en inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, donde murieron siete personas, entre ellas cuatro integrantes de la institución. Las declaraciones fueron realizadas durante la llegada de los cuerpos a la Morgue Judicial.

"Muy triste en lo personal, muy triste toda la familia policial, consternado. La verdad que parece una pesadilla de no creer", afirmó Álvarez, visiblemente afectado por la tragedia.

El jefe policial recordó especialmente a los cuatro efectivos vinculados a la fuerza que perdieron la vida en el siniestro: tres policías en actividad y el retirado Carlos Dante Heredia que cumplía funciones como director de Protección Civil. "La verdad que los cuatro eran excelentes profesionales, mejores personas", sostuvo.

Entre ellos mencionó particularmente a Germán Videla, con quien compartió años de trabajo dentro de la institución. "Ha sido mi compañero de equipo durante este tiempo. Hemos trabajado espalda a espalda, codo a codo, en las buenas y en las malas. Lo hemos apoyado y acompañado, y acompañarlo ahora de esta manera para mí es muy doloroso", expresó.

El homenaje espontáneo

Durante el traslado de las víctimas hacia la ciudad de San Juan, Álvarez relató una escena que lo marcó profundamente.

"Me emocionó mucho durante la ruta, en la zona de Niquivil y Jáchal, ver alumnos de escuelas y maestras salir a la calle a recibirlos", señaló.

Para el jefe policial, ese gesto reflejó el reconocimiento de la comunidad hacia quienes dedicaron décadas al servicio público. "Personas con más de 30 años de servicio, que dieron su vida al servicio del bien común y de la comunidad", destacó.

Finalmente, aseguró que los efectivos fallecidos serán despedidos con todos los honores institucionales. "Perdieron la vida trabajando, perdieron la vida en servicio, siguiéndose capacitando y apoyando al personal. Los voy a recordar siempre como grandes profesionales y grandes personas", concluyó.

Un operativo de gran magnitud

Álvarez también brindó detalles sobre el operativo desplegado tras conocerse la señal de emergencia emitida por la aeronave. Según explicó, las primeras alertas fueron captadas por antenas ubicadas en provincias vecinas y permitieron determinar la zona aproximada donde se encontraba el helicóptero.

El lugar del accidente estaba ubicado a más de 20 kilómetros del museo de Ischigualasto, en un sector de difícil acceso. Se podía avanzar en vehículos hasta determinado punto y luego recorrer más de ocho kilómetros a pie.

Para llegar hasta la zona trabajaron bomberos, personal del parque, guardaparques, efectivos policiales, equipos de rescate y personal sanitario. En el operativo participaron más de 80 efectivos, mientras que el campamento principal reunió a más de 40 rescatistas.

Una vez realizadas las pericias ordenadas por la Justicia Federal, comenzó la extracción de los cuerpos. Para ello se utilizó un helicóptero de la misma empresa propietaria de la aeronave accidentada, que permitió agilizar el traslado desde el lugar del impacto hasta el acceso al parque.