Perdió el control, esquivó una bici y chocó con su auto en la Libertador

Un hombre mayor protagonizó un fuerte accidente de tránsito mientras conducía un Toyota Corolla por la zona de Desamparados. El choque se produjo exactamente sobre la Avenida Libertador General San Martín en el cruce con calle Castelli, a la altura del lateral de la Avenida de Circunvalación.

Según informaron los testigos presenciales en la zona, el vehículo Toyota Corolla venía haciendo zig zag por Avenida Libertador desde el tramo del puente de Circunvalación. La conducción inestable llamó inmediatamente la atención de los automovilistas que transitaban por el lugar durante esa misma jornada.

Al intentar esquivar una bicicleta que circulaba por la arteria vial, el conductor desvió su marcha bruscamente hacia el boulevard y terminó chocando contra un poste. Aparentemente se le reventó una rueda al coche, lo que provocó el manejo errante inicial y el posterior choque directo.

A pesar del fuerte impacto contra la estructura vial, no se registraron heridos de gravedad entre los involucrados en el hecho. El personal de la Policía de San Juan actuó rápidamente en el lugar para controlar el tránsito congestionado y tomar las medidas pertinentes correspondientes.