Miles de fieles comenzaron este sábado la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una tradicional caminata que une el barrio porteño de Liniers con la Basílica de Luján. En medio de la convocatoria, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, destacó la participación y vinculó el movimiento de fieles con la próxima visita del papa León XIV a la Argentina.

“La presencia del Papa en noviembre impulsa a muchos a salir”, expresó García Cuerva al referirse al impacto que genera entre los fieles la llegada del Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

Una peregrinación atravesada por la visita del Papa

La caminata de este año se realiza bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, una consigna que pone el acento en la fraternidad y el encuentro.

La columna principal partió a las 10 desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, y tiene por delante unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján. Sin embargo, miles de peregrinos comenzaron el recorrido desde distintos puntos y se fueron sumando durante el trayecto.

La llegada del Papa también aparece como un elemento particular de esta edición. León XIV tiene previsto visitar la Argentina en noviembre y, según García Cuerva, esa expectativa está movilizando a numerosos fieles.

El mensaje de García Cuerva

Durante su participación, el arzobispo remarcó el carácter abierto de la peregrinación y llamó a poner el foco en el encuentro entre quienes participan.

“Todos nos sumamos. La Virgen no anda preguntando cuántos kilómetros caminaste, sino que a todos nos ama como hermanos”, sostuvo García Cuerva.

La caminata se desarrolla además bajo condiciones meteorológicas adversas, con lluvias y tormentas durante parte del recorrido. Aun así, miles de personas continúan avanzando hacia el santuario.

Cuándo termina la peregrinación

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján finalizará este domingo 4 de octubre. La misa central está prevista para las 7 frente a la Basílica y será presidida por García Cuerva.

La Municipalidad de Luján informó que se espera la llegada de más de un millón de personas durante el fin de semana y que se dispusieron más de 60 puestos sanitarios a lo largo del recorrido para asistir a los peregrinos.