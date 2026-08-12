Peregrine Argentina inició la mensura de la mina Pampa en Calingasta

La empresa Peregrine Argentina S.A.U. inició formalmente el proceso de mensura de la mina Pampa, un paso decisivo para regularizar los derechos de exploración y explotación minera en el departamento de Calingasta. Para ello, solicitó los permisos correspondientes ante el Ministerio de Minería de San Juan.

El proyecto contempla una superficie total de 2.740 hectáreas, las cuales se dividen en 28 pertenencias individuales de 100 hectáreas cada una. Este procedimiento técnico, basado en coordenadas precisas, es vital para establecer los límites del área y garantizar la convivencia con proyectos colindantes, entre los que figuran derechos mineros de Xstrata Pachon S.A., Romina II, Ángeles, León Norte, Inés I y Casa de Piedra, entre otros.

Aunque se trata de un trámite rutinario, la mensura es fundamental para la seguridad jurídica del emprendimiento, ya que formaliza la delimitación oficial que exige el Código de Minería para avanzar hacia las etapas de desarrollo y explotación.

A partir de la orden dictada por la Resolución N° 71-DDM-2026, la empresa tiene ahora la responsabilidad de cumplir con la publicación del edicto en el Boletín Oficial y la fijación de carteles informativos. Cumplido este plazo, y tras la verificación de las coordenadas en el terreno, la mina quedará registrada de forma definitiva, consolidando un nuevo foco de actividad para el sector minero sanjuanino.

Peregrine Metals Ltd. es una empresa canadiense dedicada a la adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de minerales de metales preciosos y bases, ubicados principalmente en América del Sur. Es una subsidiaria de Aldebaran Resources, la cual adquirió el 80% de Peregrine y es, a través de esta última, la operadora del proyecto Altar, también ubicado en Calingasta.

La conexión con Altar refuerza la presencia de Aldebaran en la zona y consolida a Calingasta como uno de los departamentos con mayor actividad exploratoria de San Juan, donde ya operan proyectos de cobre y oro en distintas etapas de desarrollo.