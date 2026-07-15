La solidaridad volvió a decir presente en San Juan con una iniciativa que hizo felices a decenas de niños. Gracias a la donación de álbumes y figuritas del Mundial realizada por un grupo de peregrinos anónimos, chicos de Bermejo, en el departamento Caucete, y de La Puntilla, en San Martín, disfrutaron de una jornada cargada de emoción, juegos y regalos.

Las donaciones fueron entregadas inicialmente en Bermejo, localidad perteneciente al departamento Caucete. Desde allí, parte del material también llegó a otros puntos de la provincia, entre ellos La Puntilla, en San Martín, para que más niños pudieran recibir su álbum y las figuritas.

En La Puntilla, la actividad fue organizada por los emprendimientos DayMa Tejidos, Sister's Moreno Showroom, Altavoces Guardias y las hermanas Calderón, quienes trabajaron en conjunto para concretar la entrega y brindar una tarde diferente a las familias de la zona.

Durante el encuentro participaron numerosos chicos, que se acercaron con entusiasmo para retirar su álbum y comenzar o seguir completando la colección. Además, la jornada incluyó un sorteo de premios donados por Sister's Moreno Showroom, lo que sumó todavía más expectativa entre los asistentes.

A pesar de las bajas temperaturas, el ambiente estuvo marcado por la calidez de la solidaridad. Las sonrisas, la ilusión de abrir un paquete de figuritas y la posibilidad de compartir un momento de encuentro hicieron que el frío quedara en un segundo plano.

Los organizadores destacaron que la iniciativa fue posible gracias al aporte desinteresado de los peregrinos anónimos y al compromiso de los emprendedores locales que colaboraron con la distribución. De esta manera, un gesto solidario logró llegar a distintos rincones de San Juan, llevando alegría a decenas de chicos que se fueron a sus casas con un álbum, figuritas y un recuerdo que seguramente perdurará mucho más allá del Mundial.