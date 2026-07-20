La final del Mundial 2026 no solo dejó la consagración de España tras vencer 1-0 a la Selección argentina. El espectáculo musical del entretiempo también generó repercusiones y uno de los que manifestó su descontento fue Mario Pergolini, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente descargo.

El evento contó con la participación de artistas internacionales como Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira, Burna Boy y Coldplay, en una propuesta inspirada en el tradicional show del Super Bowl. Mientras muchos celebraron el despliegue artístico, otros consideraron que el foco debía mantenerse exclusivamente en el fútbol.

El fuerte mensaje de Pergolini

A través de sus historias de Instagram, el periodista y conductor de Otro día perdido dejó en claro su postura con una publicación que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

"Ojalá prohíban de por vida los entretiempos musicales en los partidos de fútbol. Y ya que están, también los cooling breaks", escribió Pergolini.

Lejos de quedarse allí, redobló la apuesta con una frase cargada de ironía: "Y más si están Shakira y Coldplay".

Un debate que divide opiniones

El espectáculo del entretiempo fue una de las grandes novedades del Mundial 2026 y abrió un debate entre quienes consideran que este tipo de producciones potencian el atractivo global del torneo y quienes creen que alteran la esencia del fútbol.

Los llamados cooling breaks, implementados para proteger a los futbolistas de las altas temperaturas, también fueron blanco de las críticas del conductor, que aprovechó la ocasión para cuestionar distintos cambios incorporados al fútbol moderno.

Como suele ocurrir con sus opiniones, el mensaje de Pergolini generó reacciones divididas. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y pidieron que el fútbol mantenga sus tradiciones, otros defendieron el show musical como una forma de ampliar el alcance y el espectáculo del evento deportivo más importante del planeta.