Pergolini reveló cuál es el hábito que tiene antes de tener relaciones sexuales

Mario Pergolini, Dolores Galán, Evelyn Botto y Agustín Rada Aristarán protagonizaron un divertido cruce en el ciclo Otro Día Perdido por eltrece. Durante una charla distendida sobre salud sexual, el conductor sorprendió a todos al revelar la costumbre que mantiene antes de la intimidad con su esposa. Él confesó: “Yo paro, yo me saco siempre las medias. Mi mujer me lo agradece, que es lo primero que hago”.

La conversación comenzó cuando abordaron con naturalidad temas como los hongos vaginales y la onicomicosis. Frente a esto, el comunicador reflexionó sobre la apertura actual de la televisión: “Antes no hablábamos de eso”. Por su parte, Evelyn Botto coincidió con esa postura y remarcó: “Eso está bien. Que lo hablen está perfecto”. Luego la panelista opinó: “Por eso la gente intima con medias, porque tiene los dedos así”.

En medio del intercambio, Agustín Rada Aristarán respaldó la actitud del presentador: “La sacada de medias es fundamental. Hay que sacarse las medias, por favor”. A su vez, el conductor profundizó sobre el tema y reconoció su particular incomodidad ante la situación contraria: “Odio dormir y sentir que el otro tiene medias. Sobre todo si es hombre, porque no me gusta dormir con hombres”.

El animador también reflexionó sobre cómo cambian las dinámicas de pareja con los años y la convivencia: “Cuando estás casado es todo medio una charla: ‘Che, ¿qué tal ahora?’, ‘bueno, sí’. Empezás a desvestirte lentamente mientras hablás de los pibes”. Esta espontaneidad sobre su vida cotidiana llamó la atención por la reserva que suele mantener sobre su matrimonio con Dolores Galán, con quien se casó en 1990 tras conocerse a fines de los años 80 cuando él tenía 26 años y ella 18.

Ella es psicóloga de profesión, trabaja en la clínica privada y participa en capacitaciones sobre infancia y adolescencia. A lo largo del tiempo, el comunicador reconoció el rol clave de su esposa para equilibrar su exposición pública con una vida familiar reservada. Juntos tienen tres hijos llamados Tomás, Valentina y Matías, quienes crecieron alejados de los medios.

En la actualidad, Tomás trabaja en medios de comunicación, Valentina transitó proyectos de actuación y música, y Matías se desempeña como DJ. La pareja mantiene un perfil muy bajo y una de sus escasas apariciones públicas conjuntas fue en enero de este año, cuando asistieron al Teatro Colón para presenciar un homenaje a Astor Piazzolla.