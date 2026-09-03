Pergolini reveló que una pareja de famosos se gritó e insultó en su programa

Una escena de tensión ocurrida durante una jornada de grabación del año pasado fue expuesta al aire en el programa Otro día perdido, transmitido por Eltrece. El equipo integrado por Mario Pergolini, Agustín “Rada” Aristarán y Evelyn Botto rememoró un conflicto personal que involucró a un integrante del ambiente mediático y que tuvo lugar dentro de las instalaciones del estudio cuando Laila Roth formaba parte del equipo.

Durante la emisión, Pergolini dio detalles de la situación y remarcó la reserva guardada sobre lo sucedido al señalar que “ningún programa de chimentos se enteró”. Asimismo, indicó que en el lugar ya presenciaron “dos casos así”. Al referirse al altercado provocado por la irrupción de una mujer, el conductor describió el impacto de los reclamos al expresar: “Los gritos que pegaba esa mujer. ¡Dios mío!”.

Por su parte, Rada sumó precisiones sobre el desarrollo del episodio al afirmar que la persona involucrada “armó un desastre” y al detallar la secuencia como “gritos, portazos, reclamos, puteadas heavy”. El humorista también admitió su intención original de difundir lo ocurrido al aire al revelar: “Yo lo quería contar, quería dar un enigmático acá y me dijeron: ni se te ocurra”. Además, sostuvo que “el trío era del medio”.

Respecto a la identidad del implicado, Pergolini prefirió mantener el anonimato del protagonista, aunque contextualizó su situación sentimental al apuntar que “se había separado hacía poco y parece que fue porque estaba con otra...”. El conductor fundamentó la decisión de omitir nombres de manera directa: “No te lo puedo contar, porque me van a leer los labios y van a saber quién es”. La intervención de Botto buscó alejar el foco de las bromas del equipo para continuar con la pauta del ciclo.

En la misma emisión, Pergolini abordó en tono irónico las versiones sobre un eventual reemplazo en la conducción al manifestar: “Estoy seguro que me voy yo y lo agarra Nicolás Repetto”. El conductor insistió sobre la idea al señalar que “a veces sueño que lo conduce Nicolás Repetto... ¡Pero no quiero que lo haga Repetto!”.

Frente a los comentarios de sus compañeros, también ironizó sobre la continuidad del ciclo por los compromisos de la producción al expresar que “el programa lo tienen que seguir igual porque Alejandro Borensztein y Diego Gebel se compraron un auto en cuotas, no importa por qué”.

El contexto de la broma se relaciona con negociaciones del canal. Adrián Suar, gerente de programación de la emisora, confirmó en un reportaje con Luis Novaresio el interés en el retorno del conductor a la pantalla al declarar: “Estamos hablando con Nicolás. Un programa de juegos, un Repetto auténtico”.