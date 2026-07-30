La investigación por la caída del helicóptero Bell 412 en Ischigualasto avanzó este jueves con las pericias sobre la aeronave, las autopsias a las siete víctimas y un estudio toxicológico al piloto. Los resultados buscarán determinar qué provocó el accidente y reconstruir los últimos minutos del vuelo.

El fiscal federal de San Juan, Francisco José Maldonado, explicó que los especialistas en seguridad del transporte aéreo concluyeron el trabajo en el lugar del impacto y ahora deberán analizar la información reunida.

“La Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo ya terminó su trabajo en el lugar del helicóptero y va a aportar luz y claridad sobre cuáles fueron las causas del accidente”, afirmó.

Qué analizarán para determinar las causas

La investigación deberá establecer si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema operativo, las condiciones del vuelo o una combinación de factores.

Los especialistas analizarán los componentes recuperados y la información técnica disponible. Hasta el momento, no se informó oficialmente si la aeronave contaba con registradores de vuelo ni si esos equipos pudieron ser recuperados.

La documentación técnica del helicóptero, los antecedentes de mantenimiento, las comunicaciones y los datos que puedan extraerse de sus sistemas también serán incorporados al análisis.

Las autopsias y el estudio al piloto

En paralelo, cuatro profesionales del Cuerpo Médico Forense trabajan en las autopsias y en la identificación de las víctimas en la Morgue Judicial de Rivadavia.

“El procedimiento lo llevan los profesionales del Cuerpo Médico Forense. Hay cuatro peritos que van a trabajar en el análisis e identificación de los cuerpos para darnos luz sobre las causas de la muerte”, explicó Maldonado.

El fiscal confirmó además que al piloto se le practicará un estudio toxicológico. Aclaró que se trata de una medida habitual en las investigaciones de accidentes aéreos y que los resultados demorarán varios días.

“Específicamente sobre el piloto se toma un análisis toxicológico que no va a estar de inmediato, va a durar unos días más, pero es de rigor porque era quien comandaba la aeronave”, indicó.

El operativo de recuperación de los cuerpos

Maldonado relató que, una vez ubicado el helicóptero y confirmado que no había sobrevivientes, la Justicia Federal ordenó el ingreso de la División Criminalística para realizar las tareas en el lugar y recuperar los cuerpos.

Por las dificultades del terreno, fue necesario utilizar otro helicóptero privado perteneciente a la misma empresa propietaria de la aeronave accidentada. Ese equipo trasladó los cuerpos desde el sitio del impacto hasta el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto.

Desde allí fueron llevados por tierra hasta la Morgue Judicial, donde quedaron a disposición de los profesionales forenses.

Los resultados de las autopsias, el análisis toxicológico y las pericias sobre el helicóptero serán incorporados a la causa federal. Hasta el momento, la Justicia no confirmó ninguna hipótesis sobre las causas del accidente.