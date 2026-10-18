Periferia Folk ganó el Pre Cosquín en San Juan y clasificó a 2027

El conjunto jachallero Periferia Folk ganó la instancia clasificatoria del Pre Cosquín 2027 realizada en San Juan y obtuvo el pase a la etapa nacional del certamen, donde buscará continuar su camino hacia uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

La consagración se produjo durante la noche del viernes 16 de octubre, en una jornada desarrollada en el Complejo Turístico Religioso Ceferino Namuncurá, en el departamento San Martín. Con este resultado, los músicos llevarán su propuesta artística y las tradiciones de Jáchal a Córdoba.

Periferia Folk está integrado por Ramiro Aballay, Martín Aballay, Lucas Domínguez y Pablo González. Los cuatro artistas tendrán ahora el desafío de presentarse en la instancia nacional del certamen, con la posibilidad de llegar al escenario Atahualpa Yupanqui de la Plaza Próspero Molina, en la ciudad cordobesa de Cosquín.

La clasificación representa un paso importante para la trayectoria del grupo y una oportunidad para mostrar su música ante nuevos públicos, en una competencia que reúne a artistas de distintos puntos del país.

El logro también pone en relieve la tradición folklórica de Jáchal, departamento sanjuanino reconocido por sus expresiones culturales y por el desarrollo de la música popular. Las guitarras, las zambas, las chacareras y las tonadas forman parte de una identidad que distintas generaciones de artistas mantienen vigente.

El Pre Cosquín es un certamen destinado a descubrir y promover nuevos talentos de la música y la danza folklórica. A través de sus distintas sedes clasificatorias, artistas de todo el país compiten por un lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros más importantes de la cultura popular argentina.

Con su victoria en San Juan, Periferia Folk aseguró su participación en la siguiente instancia y llevará la representación de Jáchal a la competencia nacional de 2027.