Los cambios en el ciclo menstrual, las dificultades para dormir, el cansancio y las alteraciones del estado de ánimo pueden ser algunas de las primeras señales de la perimenopausia, una etapa de transición hormonal que antecede a la menopausia. Aunque generalmente comienza entre los 40 y 50 años, algunas manifestaciones pueden aparecer desde los 35.

La perimenopausia se caracteriza por fluctuaciones en los niveles de estrógeno y progesterona, dos hormonas que intervienen en diferentes funciones del organismo. Estas variaciones pueden provocar modificaciones físicas y emocionales que muchas veces se confunden con el estrés, el agotamiento o las exigencias de la vida cotidiana.

La endocrinóloga Laura Maffei explicó que esta transición puede comenzar varios años antes de la menopausia. Sin embargo, aclaró que no todas las mujeres experimentan los mismos síntomas ni con igual intensidad.

Por su parte, la ginecóloga Marina Galizia destacó que los cambios hormonales no aparecen a una edad exacta y que conocer las señales permite identificar posibles alteraciones sin generar preocupaciones innecesarias.

Los 9 síntomas de la perimenopausia que conviene conocer

Las especialistas identificaron nueve manifestaciones que pueden presentarse durante esta etapa:

Cambios en la menstruación: los ciclos pueden volverse irregulares, más cortos o prolongados. También pueden producirse modificaciones en la cantidad de sangrado. Problemas para dormir: algunas mujeres experimentan insomnio, despertares frecuentes o dificultades para descansar adecuadamente durante la noche. Sofocos y sudoración nocturna: las sensaciones repentinas de calor y la transpiración excesiva son síntomas característicos, aunque no aparecen en todos los casos. Irritabilidad y ansiedad: las fluctuaciones hormonales pueden influir en el estado de ánimo y generar una mayor sensibilidad emocional o dificultades para manejar el estrés. Problemas de concentración: los olvidos frecuentes, la falta de atención y la denominada niebla mental pueden dificultar determinadas actividades cotidianas. Cambios corporales: puede modificarse la distribución de la grasa, especialmente en la zona abdominal, y producirse una pérdida progresiva de masa muscular. Dolores musculares y articulares: algunas mujeres presentan molestias físicas que pueden confundirse con el cansancio o el esfuerzo diario. Cambios en la sexualidad: la disminución del deseo sexual y la sequedad vaginal pueden estar relacionadas con las variaciones hormonales. Alteraciones en la piel y el cabello: la sequedad cutánea y la caída del pelo también pueden aparecer durante esta transición.

Cuándo consultar a un especialista

Los médicos advierten que experimentar uno o varios de estos síntomas no significa necesariamente que una mujer esté atravesando la perimenopausia.

El estrés crónico, los problemas de tiroides y otras condiciones de salud pueden provocar manifestaciones similares. Por eso, resulta importante realizar una evaluación médica, especialmente cuando las molestias son persistentes o afectan la calidad de vida.

También requieren atención los sangrados menstruales muy abundantes, las pérdidas entre períodos o después de las relaciones sexuales.

En mujeres menores de 40 años, los cambios menstruales persistentes deben estudiarse para descartar otras causas, incluida la insuficiencia ovárica prematura.

Qué hábitos ayudan a atravesar esta etapa

Las especialistas recomiendan incorporar hábitos saludables antes de la menopausia para preservar la salud física y emocional.

Entre las principales medidas se encuentran realizar ejercicios de fuerza y actividades aeróbicas, mantener una alimentación equilibrada, descansar adecuadamente y controlar el estrés.

También aconsejan evitar el tabaquismo, reducir el consumo de alcohol y realizar controles médicos periódicos.

En determinados casos, cuando los síntomas afectan considerablemente la vida cotidiana, los profesionales pueden evaluar tratamientos específicos, incluida la terapia hormonal. Sin embargo, su indicación depende de los antecedentes, las necesidades y los riesgos individuales de cada paciente.

La clave es reconocer los cambios del organismo sin asumir que todos están relacionados con la menopausia y buscar orientación profesional cuando sea necesario.