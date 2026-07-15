El estudio de UPD Unidos por el desafío de GRUPO HUARPE cambió por un rato las coberturas deportivas por las preguntas de cultura general. Cuatro periodistas sanjuaninos aceptaron el desafío de competir en un programa donde el conocimiento, el trabajo en equipo y el buen humor fueron protagonistas de una edición que mantuvo la incertidumbre hasta el último segundo.

Lejos de la seriedad habitual de las transmisiones deportivas, los participantes mostraron otra faceta. Hubo anécdotas de la secundaria, pasos de baile, bromas entre amigos y una competencia que nunca encontró un claro dominador. Cada acierto era respondido por el rival, haciendo que el marcador permaneciera abierto durante casi todo el juego.

Los equipos: amistad, trabajo y pasión por el deporte

El equipo naranja, identificado como Los Vikingos, estuvo integrado por los periodistas Facundo Quiroga y Juan Hogalde. Ambos recordaron que su amistad nació durante la época universitaria, cuando Diego llegaba sin haber dormido y Facundo aparecía con un mate para ayudarlo a mantenerse despierto durante las clases. Entre las materias que más disfrutaban en la secundaria destacaron Teatro y Geografía.

En el equipo azul, bajo el nombre Los Culisueltos, participaron Diego Ruiz y Emmanuel Castro, unidos por años de trabajo compartido, animaciones de eventos y muchas noches de fiestas y coberturas. Sus materias favoritas eran Geografía, Historia y Ciencias Naturales.

Los Vikingos, integrados por los periodistas Facundo Quiroga y Juan Hogalde. FOTO HUARPE.

El juego comenzó con un buen arranque para ambos. El equipo azul acertó una pregunta de Historia y el naranja respondió correctamente una de Arte. Sin embargo, la segunda y tercera ronda trajeron errores de los dos lados, dejando el marcador igualado 1 a 1.

La paridad continuó en las siguientes preguntas. Los dos equipos sumaron puntos en Geografía, Historia, Arte y Lengua, aunque Los Vikingos lograron sacar una pequeña ventaja tras responder correctamente Geografía mientras el conjunto azul fallaba una pregunta de Ciencias.

La emoción aumentó en la recta final. En la séptima ronda ambos acertaron sus respectivas preguntas y, en la octava, los dos decidieron utilizar el comodín para responder sobre Deportes. El equipo azul convirtió su respuesta, mientras que el naranja no pudo hacerlo, dejando el marcador nuevamente empatado y obligando a una definición por aproximación.

La pregunta decisiva fue: ¿Cuánto mide el lado de un cuadrado cuya área es de 14.444 cm²? La respuesta correcta era 120,18 centímetros. Tras revelar las aproximaciones de cada dupla, el suspenso llegó a su fin: Los Vikingos, integrados por Facundo Quiroga y Juan Hogalde, fueron quienes más se acercaron al resultado y se quedaron con una de las victorias más ajustadas y entretenidas de este especial de UPD Unidos por el Desafío.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.