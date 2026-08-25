Una intensa persecución policial con disparos se registró este lunes sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco, luego de que dos camionetas evadieran un control montado por efectivos que buscaban vehículos presuntamente robados.

El procedimiento terminó con cuatro personas detenidas, todas oriundas de Formosa, y tres vehículos secuestrados, según confirmó el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero.

La persecuciòn comenzó luego de recibir un alerta sobre vehículos robados que circulaban por la Ruta 11. (Gentileza)

El operativo comenzó luego de que las fuerzas de seguridad recibieran información sobre el posible traslado hacia Formosa de vehículos robados en la Ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires.

Con esos datos, efectivos de la Policía Rural instalaron un control en inmediaciones de avenida Ushuaia, en la zona sur de Resistencia. Allí detectaron una Toyota Hilux negra y una Toyota SW4 blanca.

Al advertir la presencia policial, los conductores evitaron el control y tomaron caminos diferentes. La SW4 regresó en dirección a Basail, mientras que la Hilux ingresó a la zona sur de Resistencia, tomó avenida Islas Malvinas y luego retomó la Ruta 11 rumbo a Margarita Belén.

Disparos y una maniobra para detener la camioneta

La persecución de la Hilux se extendió hasta el kilómetro 1046 de la Ruta 11. Durante el seguimiento, los efectivos utilizaron sus armas reglamentarias y realizaron disparos hacia las ruedas traseras con el objetivo de detener el vehículo.

Finalmente, un móvil policial logró alcanzar la camioneta y realizó una maniobra que provocó que el rodado perdiera estabilidad, hiciera un trompo y terminara sobre la banquina.

En ese lugar fueron detenidos dos hombres, de 27 y 59 años, ambos domiciliados en Formosa.

Al verificar los datos de la Hilux, los investigadores comprobaron que tenía un pedido de secuestro activo desde el domingo 23 de agosto, solicitado por la Policía Federal Argentina en el marco de una causa por supuesto hurto de vehículo vinculada con una investigación de la provincia de Buenos Aires.

Otros dos detenidos

En paralelo, la persecución de la Toyota SW4 terminó cerca de las 10.30, a la altura del kilómetro 975, en Basail. Sus ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon hacia una zona de monte.

Además, la Policía encontró un Volkswagen Vento abandonado en el kilómetro 1041 de la Ruta 11 y detuvo a otras dos personas.

Con estas aprehensiones, el operativo concluyó con cuatro detenidos y tres vehículos secuestrados. La investigación quedó a cargo de la fiscal Lilian Irala.

Los sospechosos podrían ser investigados por resistencia y atentado contra la autoridad, daños a bienes del Estado y encubrimiento, mientras se intenta determinar su participación en el traslado de los vehículos robados.