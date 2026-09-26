Una persecución policial terminó con un joven de 19 años detenido en el interior del barrio Costa Canal II, en Capital, luego de ser visto conduciendo a alta velocidad a bordo de una motocicleta tipo 110 de color blanco. Durante el procedimiento, los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron una cantidad de estupefacientes que quedó bajo investigación de personal especializado en drogas.

El procedimiento ocurrió alrededor de las 12:30, cuando el Halcón 01, a cargo del cabo Matías Tejada, de Motorizada N°1, y el Halcón 63, integrado por el sargento Sergio Silva y la cabo Evelin Cáceres, se encontraban realizando recorridas por el sector asignado.

En esas circunstancias, los efectivos recibieron una comunicación a través del equipo policial que alertó sobre una persecución iniciada por personal del Comando Urbano a una motocicleta tipo 110 de color blanco.

La patente que llevaba puesta la moto al momento de ser secuestrada.

Los policías localizaron el rodado en inmediaciones de calle Mendoza y Mary O. Graham, en Capital. El conductor siguió a alta velocidad, por lo que los efectivos continuaron con la persecución hasta conseguir interceptarlo en el interior del barrio Costa Canal II.

El motociclista fue identificado como Benjamín Ariel Flores Bajinay, de 19 años, domiciliado en el barrio Frondizi, en Capital. Los efectivos realizaron un palpado de urgencia y encontraron entre sus pertenencias una cantidad todavía no determinada de una sustancia que sería estupefaciente.

A partir de ese hallazgo, se dio intervención a personal de la División Drogas Ilegales, que quedó a cargo de las tareas destinadas a determinar qué sustancia se encontró, su cantidad y las circunstancias vinculadas con su tenencia.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la situación se complicó por la presencia de numerosos vecinos del barrio. Según informaron los efectivos, varias personas se acercaron hasta el lugar y comenzaron a arrojar piedras y ladrillos contra el personal policial.

Ante la agresión, los uniformados solicitaron apoyo a otras dependencias para controlar la situación y garantizar el desarrollo del procedimiento. En el lugar también se hicieron presentes el subcomisario Pablo Ortega y el oficial principal Páez.

Durante las averiguaciones realizadas sobre el detenido, los efectivos consultaron el sistema SIFCOP y constataron que Flores Bajinay registraba una situación de libertad condicional vinculada a una condena por el delito de hurto calificado.

Ante el hallazgo de los presuntos estupefacientes, los policías realizaron además una consulta con el Sistema Acusatorio. Desde esa dependencia informaron que no intervendrían en el procedimiento y dispusieron que se diera intervención a Drogas Ilegales y a la Justicia Federal, debido a la posible infracción relacionada con sustancias prohibidas.

La motocicleta y los elementos vinculados al procedimiento quedaron sujetos a las actuaciones correspondientes, mientras que personal especializado continuó con las tareas para determinar la naturaleza y cantidad de la sustancia encontrada y establecer las circunstancias del caso.

El operativo finalizó sin que se informaran policías lesionados ni otras novedades respecto del personal y los medios afectados al procedimiento.