Un joven de 18 años quedó detenido bajo el procedimiento de Flagrancia y otros dos adolescentes de 17 años fueron puestos a disposición de la Justicia de Menores, luego de ser interceptados en un descampado de Chimbas. La Policía secuestró una jaula para aves y una herramienta de trabajo.

Tres jóvenes fueron aprehendidos en Chimbas luego de un procedimiento policial que se inició cuando transeúntes alertaron sobre un presunto hecho ilícito en el barrio Santa María. Los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia de los efectivos, pero fueron alcanzados en un descampado perteneciente a la empresa Dominguito. En el lugar, los uniformados encontraron una jaula para aves y una herramienta que quedaron vinculadas a la investigación.

Los elementos que habrían sustraído los sospechosos.

El operativo se desarrolló durante recorridas de prevención y seguridad realizadas por personal policial en el departamento Chimbas. Según el informe, los efectivos recibieron la advertencia de varias personas que señalaron a tres sujetos como presuntos autores de un hecho delictivo.

A partir de esa información, los uniformados identificaron a los sospechosos y comenzaron a seguirlos. La situación derivó en una breve persecución que terminó en un descampado de la empresa Dominguito, donde lograron interceptar y aprehender a los tres jóvenes.

Durante el procedimiento, los policías encontraron entre los elementos que llevaban una jaula para aves y una anchada, que fueron secuestradas para incorporarlas a las actuaciones.

La investigación quedó orientada a establecer las circunstancias del presunto ilícito y la participación que tuvo cada uno de los involucrados.

Responsabilidades penales

Tras las aprehensiones, las autoridades dispusieron actuaciones diferenciadas según la edad de los sospechosos.

El joven de 18 años, identificado como Denis Adrián Illanes, quedó vinculado a un procedimiento especial de Flagrancia por el presunto delito de hurto. La causa se registró bajo el legajo 123/26, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia.

En cuanto a los otros dos aprehendidos, ambos de 17 años, fueron identificados y sus actuaciones quedaron bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, en el marco del sumario 52/26, por el presunto delito de hurto en grado de tentativa.

En el procedimiento participaron efectivos de la Unidad Operativa Chimbas Este y de la Unidad Operativa Mogote 2.

La jaula para aves y la anchada quedaron secuestradas como parte de las medidas dispuestas en la investigación, mientras la Justicia avanzó con las actuaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.