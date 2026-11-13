Una pareja terminó detenida durante la noche de este jueves en el departamento Chimbas, luego de protagonizar una extensa persecución policial que comenzó cuando los sospechosos intentaron escapar a bordo de una motocicleta. La UFI Delitos Contra la Propiedad investigaba el robo de un teléfono celular ocurrido durante la mañana y los autores habían sido identificados a partir de imágenes de cámaras de seguridad y tareas de seguimiento.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 22, cuando los investigadores realizaban recorridas por distintos sectores del departamento y observaron una motocicleta Gilera Smash de 110 centímetros cúbicos ocupada por un hombre y una mujer. Las características de ambos y del rodado coincidieron con las descripciones aportadas por la víctima y con los registros fílmicos que los pesquisas habían obtenido durante la investigación.

La causa se inició a partir de la denuncia que una mujer radicó durante la mañana de este jueves en la Comisaría 17ª de Chimbas. La víctima informó que había sufrido el robo de su teléfono celular y, a partir de esa presentación, la UFI Delitos Contra la Propiedad tomó intervención y dispuso una serie de medidas para identificar a los responsables.

Los investigadores de la Brigada de Investigaciones analizaron las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho. Con esos registros y los datos proporcionados por la denunciante, realizaron recorridas y tareas de seguimiento para localizar a los presuntos autores.

El avance de esas tareas permitió que los efectivos detectaran a la pareja cuando circulaba en la motocicleta. Sin embargo, al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron la marcha y escaparon, lo que obligó a los uniformados a solicitar apoyo para continuar con el procedimiento.

La persecución se extendió durante varios kilómetros y atravesó distintas calles del departamento. Según la reconstrucción del operativo, los sospechosos circularon por Rodríguez, Mendoza y Tucumán, hasta llegar al barrio Conjunto II, donde finalmente se concretó la detención del conductor de la motocicleta.

Durante la huida, la mujer que viajaba como acompañante se arrojó del rodado y sufrió golpes como consecuencia de la caída. Los efectivos también lograron detenerla, aunque la situación requirió asistencia sanitaria en el lugar.

Ante las lesiones que presentó, una ambulancia de Fénix Salud acudió al barrio Conjunto II y brindó atención médica a la mujer mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

De esta manera, los dos sospechosos quedaron detenidos en el marco de la investigación por el robo del teléfono celular denunciado durante la mañana. El caso quedó bajo la órbita de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que avanzó con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad de ambos en el hecho.