Un operativo policial realizado durante la noche del martes en La Bebida, departamento Rivadavia, terminó con la detención de un hombre de 30 años que tenía tres pedidos de captura vigentes. El sospechoso circulaba en una motocicleta de 110 cc cuando intentó escapar de los efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM), que lo persiguieron durante casi dos kilómetros. Luego, una mujer lo reconoció frente a la Comisaría 34° y lo señaló como el autor de un arrebato ocurrido minutos antes.

La moto en la que huyó por dos kilómetros el prófugo de la Justicia.

El procedimiento comenzó alrededor de las 23:30 del martes 3 de noviembre, cuando personal del GAM realizaba recorridas de prevención por el departamento Rivadavia. Mientras patrullaban la zona, los uniformados escucharon a través del equipo de comunicación un alerta del operador del sistema Cisem 911, que informó sobre un robo bajo la modalidad de arrebato en el interior del barrio Cuyo.

De acuerdo con los primeros datos aportados, el presunto autor vestía ropa de color gris y había atacado a una mujer. Con esa descripción, los efectivos organizaron un operativo cerrojo para intentar localizarlo en las inmediaciones.

Durante el despliegue, los policías observaron a un motociclista que coincidió con las características informadas. Cuando intentaron entrevistarlo, el conductor aceleró y escapó a toda velocidad, lo que dio inicio a una persecución por las calles de la zona.

La secuencia se extendió durante aproximadamente dos kilómetros, hasta que los uniformados consiguieron alcanzarlo. Al verse acorralado, el motociclista abandonó el rodado e intentó continuar la fuga a pie, pero los efectivos lo interceptaron a pocos metros y lograron reducirlo.

Una vez controlada la situación, el hombre fue identificado como Luciano Ismael Mercado, de 30 años, domiciliado en el barrio La Estación, de Rawson. Al consultar sus antecedentes mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), los uniformados detectaron que registraba tres requerimientos judiciales pendientes.

Dos de ellos correspondieron a pedidos de captura emitidos por juzgados de Faltas, vinculados con presuntas infracciones a los artículos 113 y 117 del Código de Faltas. El tercero correspondió a una orden de detención de la UFI CAVIG, por una causa relacionada con amenazas y lesiones. Ese requerimiento figuró en la Orden del Día N.º 19.337, cargada el 27 de agosto de 2026.

La mochila que minutos antes de la persecución, una mujer dijo que se la robó el detenido.

Con esos antecedentes, los efectivos trasladaron a Mercado hasta la Comisaría 34°. Sin embargo, cuando descendió del móvil policial frente a la dependencia, una mujer que se encontraba en el exterior comenzó a gritar y lo señaló como el hombre que le había robado sus pertenencias aproximadamente 20 minutos antes.

La mujer, de 30 años y oriunda de La Bebida, reconoció al detenido y reclamó la devolución de los elementos que le habían sustraído. A partir de esa identificación, Mercado también quedó vinculado a una investigación por el presunto arrebato, con intervención de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Posteriormente, el personal policial realizó un rastrillaje por las inmediaciones del lugar donde ocurrió el hecho y consiguió localizar una mochila de color negro y documentación perteneciente a la damnificada. Ambos elementos fueron secuestrados y quedaron incorporados a las actuaciones judiciales.

De esta manera, el procedimiento que comenzó con un alerta por un arrebato terminó con la detención de un hombre que, además de quedar investigado por el robo denunciado, registraba tres pedidos de captura pendientes, uno de ellos emitido por la UFI Cavig.