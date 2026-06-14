Un robo ocurrido durante la siesta de este domingo en el Barrio Bella Vista, en Pocito, derivó en una persecución policial y terminó con el vuelco del vehículo utilizado por los sospechosos para escapar.

Según los primeros datos, el hecho se registró alrededor de las 15 horas en una vivienda ubicada sobre calle Vidart y Calle 12. Tras el asalto, los presuntos autores huyeron a bordo de una camioneta Renault Kangoo, mientras eran seguidos por personal policial.

La camioneta utilizada en la fuga terminó volcada en la zona de calle 11 y Paéz Oro.

La persecución continuó por distintas calles del departamento hasta llegar a la zona de Calle 11 y Páez Oro. De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los ocupantes del vehículo giraron hacia el este e intentaron ingresar por una calle con una pronunciada pendiente.

Por causas que se investigan, la camioneta realizó un salto al atravesar el sector, impactó contra parte del cordón y luego contra una farola. Como consecuencia del choque, el vehículo terminó volcado sobre la calzada.

Dentro de la camioneta encontraron un arma de fuego.

Tras un llamado que alertó sobre un siniestro vial con pérdida de combustible, personal de emergencias acudió al lugar y realizó tareas preventivas para evitar riesgos. Los efectivos verificaron el estado de la instalación eléctrica del vehículo y controlaron la fuga de combustible.

Durante la intervención también se observó un arma de gas comprimido en el interior de la camioneta. En tanto, los propietarios de la vivienda afectada recuperaban algunas de las pertenencias que se encontraban dentro del rodado, mientras la Policía trabajaba en la preservación de la escena.

Los ladrones escapaban de la policía tras un robo.

Luego del vuelco, los sospechosos abandonaron la camioneta y continuaron la fuga a pie por calle 11. Sin embargo, fueron interceptados por efectivos policiales a pocos metros del lugar.

La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes, que buscan determinar las circunstancias del robo y la participación de los detenidos en el hecho.