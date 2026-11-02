Un hombre advirtió que un desconocido ingresó a la vivienda de su tía y se llevó un teléfono celular que estaba sobre una cama. Lo persiguió, logró alcanzarlo y lo retuvo hasta la llegada de la Policía, el hecho ocurrió en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Alem, en Capital. El ayudante de fiscal Santiago Bruna intervino y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia.

Un intento de robo en una vivienda terminó con un sospechoso detenido gracias a la intervención de un familiar de la damnificada, que persiguió al presunto ladrón durante aproximadamente tres cuadras y consiguió recuperar el teléfono celular que había sustraído. El episodio motivó la intervención de efectivos policiales y de la UFI Flagrancia.

El celular fue sustraído de la habitación de la víctima.

Todo comenzó cuando el operador de turno del Cisem recibió un requerimiento por una presunta aprehensión civil en inmediaciones de calles 25 de Mayo y Alem. A partir del aviso, personal policial se trasladó hasta el lugar y encontró a un hombre que mantenía sujeto a otro individuo.

El hombre que había concretado la retención explicó que el sospechoso había ingresado minutos antes a la casa de su tía y sustraído un teléfono celular de una de las habitaciones. También indicó que había conseguido recuperar el aparato y que no permitió que el autor escapara.

Los efectivos entrevistaron al hombre de 37 años, quien relató cómo ocurrió el episodio. Según su testimonio, momentos antes se encontraba en la vivienda de su tía, ubicada en la zona de Capital. Estaba sentado en un sector lateral de una de las habitaciones y colocaba la antena de un televisor cuando advirtió que un desconocido ingresó al inmueble.

De acuerdo con su relato, el intruso no advirtió su presencia y tomó un teléfono celular que estaba sobre una de las camas. Apenas observó la maniobra, Páez salió detrás del sospechoso para evitar que escapara del domicilio con el dispositivo.

Cuando escapó el delincuente saltó el portón que mide dos metros.

La persecución continuó fuera de la propiedad. El individuo trepó y saltó el portón del cierre perimetral de la vivienda, que tiene una altura aproximada de dos metros. Sin embargo, el familiar de la damnificada logró alcanzarlo a unas tres cuadras del domicilio, hacia el cardinal norte, sobre calle Alem.

Una vez que consiguió retenerlo, recuperó el teléfono celular y trasladó al sospechoso nuevamente hasta el domicilio de su tía, donde finalmente se presentó el personal policial. Allí, los uniformados procedieron a la aprehensión del acusado, identificado como Franco David Zalazar.

Durante las actuaciones, los efectivos también constataron las condiciones en las que se encontraba el inmueble. Según el informe, la puerta principal de la vivienda estaba abierta al momento del hecho. Además, el portón metálico del cierre perimetral presentaba signos de deformación en una de sus hojas, aparentemente como consecuencia de haber sido doblada para el ingreso o la salida del sospechoso.

Tras la intervención policial, se hizo presente el ayudante fiscal Santiago Bruna, quien tomó conocimiento de las circunstancias del episodio y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

De esta manera, el caso quedó bajo la órbita de la Justicia mediante el sistema de Flagrancia, luego de que el sospechoso fuera retenido por un familiar de la damnificada y el teléfono celular sustraído pudiera ser recuperado antes de la llegada de los efectivos.