Un hombre de 35 años quedó detenido durante la madrugada de este domingo en Capital, acusado de robar y agredir a su expareja en un episodio que derivó en la intervención de la UFI de Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:03 en la intersección de calles 9 de Julio y Patricias Sanjuaninas, cuando efectivos del móvil Cobra 15 realizaban recorridas de prevención y seguridad por la zona. En ese momento, varios transeúntes alertaron a los uniformados sobre un hombre que perseguía a otra persona con aparentes intenciones de agredirla.

Los policías se dirigieron de inmediato hacia el lugar y, al llegar, encontraron a una mujer tendida sobre la calzada. Al mismo tiempo observaron a un hombre que intentó escapar, aunque fue interceptado por los efectivos. Durante el procedimiento, el sospechoso reaccionó de manera violenta y agredió al personal policial con golpes de puño y puntapiés, por lo que fue reducido y aprehendido.

La víctima, identificada como María Soledad Navarro López, de 39 años, presentó una lesión visible en la cabeza y escoriaciones en una de sus piernas, además de manifestar fuertes dolores en el cuerpo. Minutos después llegó una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyo personal médico la asistió en el lugar.

La mujer denunció que el agresor, quien resultó ser su expareja, le sustrajo una mochila negra y un teléfono celular Samsung A12. Durante la requisa realizada al detenido, los efectivos encontraron entre sus prendas el teléfono denunciado y también recuperaron la mochila perteneciente a la damnificada.

El acusado fue identificado como José David Lahora, de 35 años, domiciliado en el departamento Santa Lucía. Tras las consultas con el Sistema Acusatorio, el ayudante fiscal de turno y posteriormente el fiscal interviniente dispusieron el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo y lesiones leves agravadas por el vínculo, mientras el detenido fue trasladado a la Comisaría 5ª, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.