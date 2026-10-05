Atlus presentó un nuevo tráiler de Persona 4 Revival centrado en las Sombras, criaturas relacionadas con los conflictos internos de los personajes. El avance vuelve a mostrar Inaba, la localidad donde se desarrolla la historia, y el misterio detrás del Canal de Medianoche.

La trama seguirá al protagonista y a sus compañeros mientras investigan una serie de asesinatos y se adentran en un mundo oculto habitado por estas criaturas. Las Sombras representan aspectos reprimidos de cada personaje y tienen un papel central tanto en la historia como en los combates.

El remake conservará la esencia del juego original, aunque incorporará una renovación visual y diferentes ajustes en su propuesta. Atlus también mostró nuevas escenas vinculadas con el despertar de los Persona, seres que los protagonistas utilizan durante las batallas.

Nuevas mecánicas para los combates

Persona 4 Revival mantendrá el sistema de combate por turnos, pero incorporará modificaciones para ampliar las posibilidades estratégicas. Entre ellas aparece Baton Pass, una mecánica que permite entregar el turno a otro integrante del equipo después de conseguir un 1 MORE.

El tráiler también presentó Prime Time, una función que permitirá ejecutar varias acciones sin coste y atravesar las resistencias de determinados enemigos.

A estas novedades se sumarán nuevos eventos con doblaje completo, música inédita y otros cambios en el sistema de batalla. La propuesta buscará actualizar la experiencia sin abandonar los elementos principales del título original.

Cuándo sale Persona 4 Revival

Persona 4 Revival llegará el 18 de febrero de 2027 a PlayStation 5, Xbox Series y PC. En computadoras estará disponible mediante Steam y Microsoft Store, además de incorporarse desde el primer día al catálogo de Game Pass.

La versión para Nintendo Switch 2 tendrá un lanzamiento posterior. Atlus confirmó que estará disponible el 20 de mayo de 2027.

El nuevo avance llega mientras Atlus también trabaja en Persona 6, aunque esa próxima entrega todavía no tiene una fecha de lanzamiento confirmada.