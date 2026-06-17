Por primera vez, las personas que asisten a los refugios Papa Francisco y Madre Teresa de Calcuta podrán capacitarse en oficios para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. La iniciativa alcanzará a unas 80 personas en situación de calle y ofrecerá formación en Gastronomía y Electricidad a partir del próximo 18 de junio.

La propuesta surgió de un trabajo conjunto entre los ministerios de Familia y Desarrollo Humano y de Producción, Trabajo e Innovación, con el objetivo de brindar herramientas que favorezcan la inclusión social y laboral de quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

“Apostamos a que a través de la formación en oficios todas las personas en situación de calle puedan tener herramientas de crecimiento personal y fundamentalmente igualdad de oportunidades para su inclusión laboral y social. Es el modo para que mejoren sus condiciones de vida y por qué no, algún día puedan egresar de los refugios”, expresó la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta.

La capacitación será dictada mediante el programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), dependiente de la Dirección de Empleo y Formación. Los asistentes podrán elegir entre dos trayectos formativos de acuerdo con sus intereses y expectativas laborales.

Capacitación dentro de los refugios

Los cursos tendrán una duración de entre 10 y 12 jornadas, con clases de dos horas diarias. La formación comenzará con contenidos teóricos y luego avanzará hacia actividades prácticas que se desarrollarán en los propios refugios.

Este año se realizaron mejoras en las instalaciones de ambos refugios.

El curso de Gastronomía se dictará los martes, jueves y viernes de 18 a 20 horas en el refugio Papa Francisco, ubicado en el predio del Hospital Guillermo Rawson, en el espacio que anteriormente ocupaba el servicio de Urgencias.

Por su parte, la capacitación en Electricidad Básica se desarrollará los martes y jueves, en el mismo horario, en el Centro Madre Teresa de Calcuta, ubicado sobre avenida Córdoba, entre Tucumán y General Acha.

La participación será voluntaria y estará destinada a personas de entre 18 y 59 años que asisten a ambos espacios de contención.

Más herramientas para el mundo laboral

Desde el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano señalaron que quienes participen de la propuesta podrán ingresar a los refugios desde las 16 horas para higienizarse y merendar antes de asistir a las clases. Al finalizar cada jornada de capacitación, recibirán la cena, como ocurre habitualmente.

Además, una vez concluida esta primera etapa y acreditados los conocimientos adquiridos, los asistentes podrán acceder a nuevas instancias de formación práctica orientadas a fortalecer sus competencias para el mundo del trabajo.

Como parte de la preparación para el inicio de las capacitaciones, durante este año se realizaron distintas mejoras en ambos refugios. Entre las tareas ejecutadas se incluyeron arreglos en las conexiones de gas de las cocinas y la puesta en valor de espacios destinados a la atención y permanencia de las personas alojadas.

Desde el ministerio indicaron que, una vez finalizada esta primera experiencia, la intención es sumar nuevas capacitaciones en distintos rubros para responder a los intereses y perfiles de los asistentes.