En una acción coordinada, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental ejecutaron un operativo en los sectores Isla Córdova y Azul, ubicados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios. La intervención concluyó con la destrucción de 17 campamentos rústicos, 13 balsas, cinco pozas y cuatro tolvas, según informó el Ministerio de Defensa del Perú.

La operación estuvo a cargo del Comando Operacional del Sur, con la participación de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía y la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de la estrategia nacional para combatir la extracción ilícita de oro en la Amazonía.

Según la información oficial, el valor total de lo destruido supera los 5,6 millones de soles. Además de los campamentos y balsas, se interdictaron cinco motores, 130 metros de alfombra y otros bienes empleados en la minería ilegal. Durante la intervención, las autoridades también incautaron 1.400 metros de cable acerado, 500 cilindros metálicos vacíos, 460 metros de tubo PVC y 1.400 metros de cable eléctrico.

Todo el material incautado fue destruido in situ, en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y bajo supervisión del Ministerio Público.

Estrategia nacional contra la minería ilegal

El golpe en Inambari forma parte de una estrategia nacional articulada para combatir la minería ilegal en la Amazonía peruana. Entre enero y mayo de este año, las fuerzas del orden lograron destruir maquinaria y equipos valorizados en más de 1.200 millones de soles en diferentes regiones del país.

En lo que va de 2026, los operativos en Madre de Dios han sido constantes y de gran envergadura. En mayo, una intervención helitransportada en los sectores Aguas Negras, Balata, Barrio Chico y El Platanal permitió incautar y destruir bienes por más de 8,3 millones de soles. En junio, otra operación en el sector Balata culminó con la destrucción de bienes valorizados en 3 millones de soles. Más recientemente, un operativo en los sectores Isla Córdova y Primavera Alta logró la incautación de 14 campamentos mineros, 15 balsas y otros equipos por 14,3 millones de soles .

Presencia estatal en zonas críticas

El Ministerio de Defensa subrayó que estos operativos buscan proteger las áreas naturales y preservar el patrimonio ambiental. "Reafirma, además, el compromiso del Estado con la protección de los recursos naturales, la biodiversidad y el patrimonio ambiental del país", señaló en un comunicado oficial.

La colaboración entre la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) y las fuerzas del orden permite que la destrucción e incautación de bienes se realice bajo un marco legal estricto, minimizando la posibilidad de reincidencia. La incautación de combustibles y materiales busca cortar la cadena logística de la minería ilegal.

Impacto ambiental de la minería ilegal

La problemática de la minería ilegal ya no se limita a los tradicionales focos de extracción en Madre de Dios. Un informe reciente de la agencia internacional AP advirtió que esta actividad se ha extendido hacia regiones como Loreto, Ucayali, Huánuco y Pasco, impulsada por el incremento del precio internacional del oro, que en 2026 bordea los 4.500 dólares por onza .

Las organizaciones especializadas señalan que los operadores ilegales utilizan maquinaria pesada, dragas y motores para remover grandes cantidades de sedimentos en los cauces amazónicos. Como consecuencia, extensas áreas de bosque son transformadas en pozas y terrenos degradados, mientras que los ríos presentan altos niveles de turbidez debido a la acumulación de residuos y sustancias contaminantes. El uso de mercurio en el procesamiento del oro agrava el impacto, ya que este elemento tóxico termina ingresando a los ecosistemas acuáticos y a la cadena alimenticia .

Las autoridades reiteraron que estas intervenciones continuarán en todo el territorio amazónico, priorizando la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.