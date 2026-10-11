El Aeroclub San Juan concretó este domingo otra edición del ciclo "Puertas Abiertas", en el aeródromo de Pocito. El evento, que fue extendido desde el mediodía hasta el atardecer con entrada libre y gratuita, contó con un nutrido número de asistentes que se acercaron a disfrutar de una propuesta original y diferente pensada para este fin de semana largo.

Pese al día nublado y la baja temperatura que impregnó durante la jornada en el predio, tales condiciones no fueron un inconveniente grave para que varias familias disfruten de las demostraciones, de los vuelos y de las exposiciones de aeronaves que tuvo lugar en el complejo aeronáutico.

El interés estuvo concentrado, en especial, por los llamados "vuelos de bautismo" en el planeador y en avión. Hubo también, algunos saltos en paracaídas. Según detalló el organizador Jeremías Quijano, las aeronaves realizaron circuitos aéreos con trayectos que cubrian vistas privilegiadas de la ciudad, la Quebrada de Zonda y otra perspectiva aérea de los diques Punta Negra y Ullum. Un vuelo de unos 30 minutos de duración, cuesta alrededor de 160 mil pesos por persona.

Al mismo tiempo, en la zona de pista, los visitantes pudieron observar la exposición estática integrada por la flota de aviones del club y de la aviación civil provincial.

Entre los vehículos tripulados que más llamó la atención, fue un helicóptero que se encontraba en uno de los hangares que pertenece a Walter Gallardo.

DIARIO HUARPE, registró el momento y habló con el piloto sanjuanino, quien consideró que "Este espacio realmente está abierto para todo el mundo" y que cualquier persona puede tener la posibilidad de estudiar, resaltando además que es una "carrera muy interesante para los chicos que no saben qué hacer de su vida", en referencia a la práctica de la aviación civil.

Respecto al helicóptero que opera, relató su historia: "estuvo en la guerra de Vietnam y desde que se encuentra en la Argentina ha trabajado en múltiples rescates en la cordillera, en operativos de verano apagando incendios en las zonas de Cholila y Chubut. Es la máquina con la que se sacó a Jáchal y a Pérez del accidente de Valle Fértil, además de haber trabajado en otros rescates".

Por último, reflexionó sobre lo que implica también la vida de un piloto: "siempre cuando volamos hay un riesgo, hay un riesgo implícito, lo que pasa es que bueno, hay que minimizarlos de la mayor y de la mejor forma posible para que nadie salga herido ni mucho menos".

La oferta en tierra se completó con una feria de entre 60 y 70 emprendedores locales, un patio gastronómico con diversas alternativas para almorzar o merendar, un espacio de juegos infantiles y un sunset con DJ al atardecer.

La organizadora Julieta Nardi explicó que la iniciativa buscó acercar la institución a los vecinos y reunir fondos para el mantenimiento operativo de las aeronaves y las instalaciones del predio.

En forma paralela, la comisión directiva del aeroclub dispuso un stand institucional donde brindó asesoramiento sobre los cursos de formación para piloto privado, paracaidismo y piloto de planeador.

Fotos y videos: Gabriel Flores. Redes: Valentina Castronovo.