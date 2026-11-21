A pocas horas de su presentación en la provincia, el reconocido músico Andrés Calamaro utilizó sus redes sociales para confirmar su encuentro con el público sanjuanino en el marco de la Fiesta Nacional del Sol. En medio de una jornada condicionada por las fuertes ráfagas climáticas, el artista llevó tranquilidad a sus seguidores y ratificó que su espectáculo sigue firme según lo previsto.

“Ahora nos vemos y escuchamos, queridos todos en San Juan. Con el viento en las velas”, publicó el cantante en su cuenta oficial. Estas palabras resonaron con fuerza entre los fanáticos locales debido al contexto meteorológico que obligó a las autoridades a realizar cambios importantes en el cronograma de actividades de este sábado 21 de noviembre.

Ante la alerta vigente por el viento, el Gobierno provincial junto a la organización del evento decidieron suspender el funcionamiento de la Feria, lo que incluye el cierre temporal de los patios de comidas y los escenarios de espectáculos locales. Sin embargo, confirmaron que la grilla de recitales centrales en el Estadio del Bicentenario no sufrirá alteraciones.

De acuerdo con el cronograma oficial, la apertura de puertas del predio está programada para las 20, mientras que Andrés Calamaro subirá al escenario principal a las 23. Esta segunda jornada musical también contará con las actuaciones de Emprendedora y Diego Torres, manteniendo intacta la propuesta artística anunciada para el público presente.

Por otro lado, desde la organización informaron que la Feria suspendida durante esta jornada se realizará finalmente el lunes 23 de noviembre a partir de las 19, con entrada gratuita para todos los asistentes. Asimismo, aclararon que tanto las zonas destinadas al estacionamiento como las paradas del servicio de transporte RedTulum funcionarán sin ningún tipo de modificaciones.

Con el clima como protagonista inesperado, la expectativa general está puesta en el show de Andrés Calamaro, quien representa uno de los números más esperados de esta edición de la Fiesta Nacional del Sol. A pesar de las reprogramaciones en el predio ferial, los espectáculos musicales principales garantizarán el cierre de la noche sanjuanina.