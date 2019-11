Pete Doherty fue condenado en París a 3 meses de prisión exentos de cumplimiento

El cantante británico Pete Doherty fue condenado hoy por un tribunal de París a tres meses de prisión exentos de cumplimiento y a pagar una multa de cinco mil euros por una pelea en la que estuvo involucrado el domingo, dos días después de ser detenido por compra de estupefacientes, informó a Efe su abogado.



Con el fin de evitar la pena de tres meses de prisión, el artista estará obligado a someterse a exámenes de control médicos durante los próximos dos años.



El abogado del músico, Arash Deramarsh, explicó que la demanda de indemnización por violencia que presentaron contra él fue desestimada por "no haber prejuicio físico".



Doherty se presentó hoy ante el tribunal correccional de París tras ser puesto el domingo bajo detención preventiva por violencia en un establecimiento público y con una tasa de alcoholemia en sangre.



El juez autorizó al británico, de 40 años y ex de la top model Kate Moss y de la fallecida cantante Amy Winehouse, a continuar la gira mundial con su grupo The Libertines.



El polémico músico ya tuvo problemas con la policía cuando en 2006 fue sorprendido mientras inyectaba heroína a una joven en plena calle y tres años más tarde fue detenido en Berlín por manejar en estado de ebriedad y por encima de los límites de velocidad.