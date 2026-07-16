Hubo risas, recuerdos de la secundaria, respuestas ajustadas y un desenlace que hizo dudar a todos sobre lo que estaba pasando. El especial de famosos de UPD Unidos por el Desafío reunió al grupo Petisuis y al dúo de Escuela Pública en uno de los enfrentamientos más equilibrados de la temporada, con un cierre tan intenso que dejó la sensación de que todo podía terminar en una pelea aunque la realidad fue muy distinta.

Desde el primer minuto quedó claro que ninguno iba a regalar nada. Cada punto costó trabajo y el marcador se mantuvo cambiante durante toda la competencia, obligando a ambos equipos a mantenerse concentrados hasta la última pregunta.

Los participantes y sus recuerdos de la escuela

El equipo naranja estuvo integrado por Marcela Rouge y Juanma Flores, del grupo Petisuis, unidos por el arte y la creatividad. Marcela recordó con especial cariño el día en que pudo bailar una coreografía junto a sus compañeros de escuela, mientras que Juanma aseguró que participaba en todos los actos escolares, incluso disfrutaba de explicar historia a sus compañeros cuando estudiaban.

Del otro lado, el equipo azul estuvo conformado por Dani Love y Thurman, del grupo Escuela Pública, quienes aseguraron estar unidas por sus inconfundibles pelucas. Dani contó entre risas que nunca la elegían para participar en los actos escolares. Thurman, en cambio, sí era convocada, aunque bromeó con que jamás le permitieron usar el vestido con el que le hubiera gustado presentarse.

Como ocurre en cada emisión de UPD Unidos por el Desafío, los participantes respondieron preguntas de siete materias: Matemática, Lengua, Historia, Geografía, Ciencias, Arte y Deporte. El ciclo, producido por GRUPO HUARPE, enfrenta a dos equipos que deben sumar la mayor cantidad de respuestas correctas para quedarse con el triunfo y los premios.

El equipo azul abrió el juego acertando una pregunta de Ciencias y tomó la primera ventaja. Sin embargo, Petisuis respondió correctamente en Lengua e igualó rápidamente. Luego llegaron los aciertos de Geografía para Escuela Pública y el error naranja en Historia, pero el marcador volvió a emparejarse cuando Petisuis acertó Matemática tras un fallo azul en Deporte.

La igualdad continuó durante gran parte del programa. Petisuis sumó con Arte, Escuela Pública respondió correctamente en Lengua y luego en Arte, mientras que el equipo naranja alternó entre aciertos y errores. Tras seis rondas, el tablero marcaba un ajustado 4 a 4, reflejando un duelo sin un claro dominador.

En la recta final, Petisuis aprovechó una respuesta correcta en Deporte para pasar al frente. Escuela Pública recurrió al comodín en la última ronda y consiguió acertar Historia, pero el equipo naranja también respondió correctamente esa misma materia.

Con humor, música y mucho show en UPD. FOTO HUARPE.

Con ese último intercambio llegó el desenlace. El supuesto clima de tensión terminó siendo parte de las bromas que protagonizaron los participantes tras el cierre del juego, en un final tan descontrolado como divertido. Finalmente, Petisuis, integrado por Marcela Rouge y Juanma Flores, se quedó con la victoria y ganó una cena en La Coqueta.