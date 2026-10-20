La disputa entre Argentina y el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas tendrá una instancia clave el 10 y 11 de noviembre. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, fijó esas fechas para escuchar los argumentos de ambos países sobre el pedido argentino de medidas provisionales para frenar las actividades vinculadas al proyecto Sea Lion.

La decisión se conoció este martes 20 de octubre, luego de que el Gobierno argentino recurriera al organismo internacional para intentar detener el avance de la iniciativa hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias serán públicas y estarán centradas en la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina. El tribunal deberá evaluar si corresponde ordenar acciones urgentes mientras continúa el procedimiento jurídico de fondo.

Qué reclama Argentina por el petróleo en Malvinas

La Cancillería argentina presentó el pedido el 13 de octubre, con el objetivo de preservar los derechos que el país reivindica sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas por el Reino Unido agraven la controversia.

Entre las medidas solicitadas, Argentina busca que Londres suspenda las actividades relacionadas con la explotación de hidrocarburos y se abstenga de adoptar nuevas decisiones que puedan profundizar el conflicto. También planteó la necesidad de proteger el medio marino en las áreas involucradas.

El reclamo se enmarca en el procedimiento arbitral iniciado por el Gobierno nacional a fines de septiembre, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El proyecto Sea Lion y la explotación prevista

El foco de la controversia es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, al norte del archipiélago. La iniciativa es operada por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de participación, junto con la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante.

Argentina considera que las autorizaciones otorgadas unilateralmente para avanzar con la explotación vulneran sus derechos soberanos. El Reino Unido, por su parte, administra las islas y respalda el desarrollo de las actividades petroleras.

La audiencia de noviembre no resolverá la disputa de soberanía sobre Malvinas, sino que analizará si corresponde dictar medidas provisionales en esta etapa del procedimiento.