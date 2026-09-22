Pettinato fue amenazado de muerte: "Lo hago público por si salgo y me mata"

Homero Pettinato interrumpió la transmisión del ciclo de streaming OLGA al descubrir que la persona que lo venía hostigando en redes sociales se encontraba observándolo fijamente desde la ventana del estudio. El conductor detalló la dramática situación ante la mirada atónita de sus compañeros de mesa y de las miles de personas que seguían la emisión.

Según explicó el comunicador, el agresor, identificado en plataformas digitales con el usuario "Hernán Bloquero", padece una fijación hacia la influencer Sofi Gonet, expareja del humorista. "Tiene muchas cuentas falsas además de la suya y está obsesionado con Sofi. Tiene tatuado sus ojos, la espalda, el brazo", relató.

La agresión verbal mutó hacia amedrentamientos directos cuando inició el vínculo sentimental entre ambos. "Cuando yo me puse de novio con ella, se obsesionó de manera muy violenta conmigo y me empezó a escribir que me iba a matar, que iba a venir a Olga a pegarme un tiro en la cabeza", afirmó.

Si bien las intimidaciones por escrito persistieron tras la ruptura de la pareja, la situación alcanzó un extremo peligroso al concretarse de manera presencial en la vía pública. "Recién levanté la cabeza y lo veo mirándome fijo desde la parte de afuera del estudio y haciéndome una seña de que me va a matar. Finalmente se apersonó; siempre sentí lejano el peligro", manifestó en el estudio sobre el momento exacto en que advirtió la presencia del sujeto.

El comunicador reconoció que tiempo atrás abordaba el hostigamiento junto a su expareja con cierta ligereza al evaluarlo como un "imaginario gracioso". No obstante, la aparición en el ventanal alteró drásticamente el escenario. "Lo grave es que ahora vino a la puerta de Olga y me amenazó adelante de todos ustedes, algo que ya me dio miedo de verdad", señaló.

Frente a la gravedad del cuadro, decidió exponer los hechos ante la audiencia antes de interrumpir su labor. "Quería hacerlo público por si ahora salgo y me pega un tiro en la cabeza, fue Hernán Bloquero", alertó ante la cámara. Posteriormente, acompañado por la contención de su equipo de trabajo, Pettinato abandonó las instalaciones del canal para dirigirse a la sede policial correspondiente y formalizar la denuncia penal por el delito de amenazas.