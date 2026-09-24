Con la llegada de la primavera, los jardines, balcones y canteros comienzan a recuperar color y es también una época ideal para elegir especies que puedan aprovechar las temperaturas más cálidas. Entre las alternativas recomendadas para los próximos meses aparece la petunia, una planta ornamental que se destaca por su amplia variedad de colores y su prolongada floración.

Las petunias pueden encontrarse en tonos blancos, rosas, rojos, violetas y azules, además de variedades bicolores y con diferentes dibujos sobre sus pétalos. Si se plantan durante la primavera y reciben las condiciones adecuadas, pueden comenzar a florecer rápidamente y mantener la producción de flores durante buena parte del verano.

Una opción para espacios pequeños

Una de las ventajas de esta especie es que no requiere un jardín amplio para desarrollarse. Puede cultivarse en macetas, jardineras, canteros y también en recipientes colgantes, donde algunas variedades forman tallos que caen hacia los costados y generan una llamativa cascada de flores.

La exposición al sol es uno de los factores más importantes. Las petunias producen una mayor cantidad de flores cuando reciben varias horas de luz solar directa por día. En sectores demasiado sombríos pueden continuar creciendo, aunque suelen generar menos flores y desarrollar tallos más largos y débiles.

El sustrato, además, debe tener un buen drenaje. La planta necesita riegos regulares, especialmente durante los períodos de calor, pero sus raíces no toleran permanecer constantemente encharcadas.

Los cuidados para prolongar la floración

Durante el verano es importante controlar con frecuencia la humedad de la tierra, sobre todo cuando la petunia está en una maceta, ya que el sustrato puede secarse más rápido. Una recomendación es comprobar la superficie antes de regar y aportar agua cuando comienza a secarse. También conviene evitar mojar de manera constante las flores, porque pueden deteriorarse.

Otro cuidado consiste en retirar las flores marchitas. Esta tarea mejora el aspecto de la planta y permite que concentre energía en la producción de nuevos brotes. Cuando los tallos crecen demasiado o pierden su forma compacta, también puede realizarse una poda ligera para favorecer la ramificación.

Durante la etapa de mayor floración puede utilizarse un fertilizante equilibrado para plantas con flores, siempre respetando las indicaciones del fabricante. Un exceso de producto no acelera el crecimiento y puede afectar las raíces.

Por último, es recomendable observar periódicamente las hojas para detectar la aparición de plagas como pulgones o mosca blanca. Con sol suficiente, buen drenaje, riego controlado y la eliminación de flores secas, la petunia puede convertirse en una de las protagonistas de los jardines durante los meses cálidos.